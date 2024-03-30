İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti

Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi. İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin 'en sağcı hükümetinin' istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

30.03.2024 23:01  Güncelleme: 23:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEL Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi.

İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.

Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.

Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.

İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.

Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.

Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı.

Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.

Savunma Bakanlığı'nın önünde esir takası gösterileri yapıldı

Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığının önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.

Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar attı.

Kaplan Caddesi'nden yürüyerek Bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.

Meşaleler taşıyan protestocular her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığının önünde çeşitli bölgelerde ateş yaktı.

Bakanlığın önünde polis ile protestocular arasında yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşan göstericiler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı.

Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi. Otoyola atlı polisler de indi.

İsrail polisi, otoyolda en az iki kişiyi gözaltına aldı.

Netanyahu'nun konutunun yakınında toplanan göstericilerden "Başbakan'a istifa" çağrısı

Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi.

İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.

Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşma yapan İsrail Askeri İstihbaratı eski Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçladı.

Kaynak: AA

Tel Aviv, Hükümet, İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti
    23:12 İsrail'de Binlerce Kişi Netanyahu ve Hükümetini Protesto Etti

    İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.

  • Mars Yörünge Uydusu'ndan Muhteşem Volkan Manzarası
    23:09 Mars Yörünge Uydusu'ndan Muhteşem Volkan Manzarası

    Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından yapılan Mars Yörünge Uydusu, Kızıl Gezegen'deki volkanların ayrıntılı görüntülerini yakaladı. Uzay aracı, Olympus Mons gibi devasa volkanlar, volkanik üçlü ve sayısız krater gibi Mars'ın benzersiz coğrafyasını gösteriyor. Ayrıca, Mars bulutları ve Phobos adlı ay da görüntülerde yer alıyor. Bu etkileyici manzara, Mars'ın gizemlerini keşfetme yolculuğumuza ışık tutuyor.

  • Steam'de Neden Herkes Doronko Wanko'yu Konuşuyor?
    23:09 Steam'de Neden Herkes Doronko Wanko'yu Konuşuyor?

    Oyun dünyasının en büyük şirketlerinden biri, Steam'de beklenmedik bir oyun yayınladı. Bandai Namco tarafından sunulan Doronko Wanko, Steam'de 10/10 puan alarak büyük ses getirdi. Peki bir köpeği canlandırdığımız bu basit oyun neden çok fazla konuşuluyor? Bandai Namco, Doronko Wanko adlı ücretsiz bir oyunla sessiz sedasız listeleri ele geçirdi. Oyunda, Pomeranian türündeki bir köpeği kontrol ediyor ve bu köpekle mümkün olduğunca büyük karmaşa yaratmaya çalışıyorsunuz. Doronko Wanko, oyuncuların köpek yavrularını çamur birikintilerinde yuvarlamalarına ve evin içinde silkeleyerek her yeri çamur yapmalarına olanak tanıyor. Vantilatör gibi çeşitli eşyalar yardımıyla çamuru daha fazla dağıtmak da mümkün. Basit bir oynanışa sahip olmasına rağmen, 26 Mart'ta yayınlanmasından bu yana Steam'de büyük yankı uyandırdı. Şu anda 700'den fazla derecelendirmeye sahip olan yapım, 'Çoğunlukla Olumlu' değerlendirmeyle listeleri zorluyor. Yapım, Bandai Namco'nun alt firması Gyaar Studio tarafından geliştirildi. Bu, bağımsız geliştiricilerin hem daha küçük hem de düşük bütçeli projeler oluşturmasının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Doronko Wanko'nun en önemli yanı ücretsiz olarak sunulması. Hemen Steam üzerinden kütüphanenize ekleyebilir ve eğlencenin tadını çıkarabilirsiniz. Peki siz bu yeni oyun hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!

  • Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı
    23:09 Adıyaman'ın Kahta ilçesinde otomobil şarampole devrildi: 3 yaralı

    Adıyaman'ın Kahta ilçesinde M.Ö'nün kullandığı bir otomobil, Kahta-Adıyaman kara yolu Habibler köyü civarında şarampole devrildi. Kazada sürücü ile araçta bulunan 2 çocuk yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

  • Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor
    23:09 Xiaomi SU7: Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çekiyor

    Xiaomi, ilk elektrikli otomobili SU7'yi Çin'de satışa sundu. Fiyatı ve teknolojisiyle dikkat çeken araç, şimdilik yurt dışına açılmayacak. SU7, farklı varyantları ve performansıyla öne çıkıyor. İlk satış rakamları oldukça başarılı oldu.

  • Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
    23:08 Diyarbakır'da minibüs ile çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

    Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile minibüs çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

  • Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 10 yıl sonra mağlup etti
    23:06 Borussia Dortmund, Bayern Münih'i 10 yıl sonra mağlup etti

    Bundesliga'nın 27. haftasında Borussia Dortmund, Bayern Münih'i deplasmanda 2-0 mağlup ederek 11 maçlık galibiyet özlemini sona erdirdi. Dortmund, Adeyemi ve Ryerson'un golleriyle sahadan galip ayrıldı. Bu sonuçla Dortmund'un puanı 53'e yükselirken, Bayern Münih lider Leverkusen'le arasındaki farkı 13'e çıkardı.

  • Kahramanmaraş'ta İtfaiye Ekipleri Yangın Sırasında İftar Yaptı
    23:06 Kahramanmaraş'ta İtfaiye Ekipleri Yangın Sırasında İftar Yaptı

    Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki farklı yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, yangın sırasında iftarlarını olay yerinde gerçekleştirdi. İlk yangın bir mağazada çıkarken, diğer yangın ise bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Her iki yangında da maddi hasar oluşurken, polis ekipleri inceleme başlattı.

  • Kahramanmaraş'ta ahırın yıkılması sonucu mahsur kalan inek kurtarıldı
    23:05 Kahramanmaraş'ta ahırın yıkılması sonucu mahsur kalan inek kurtarıldı

    Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde meydana gelen depremde yıkılan ahırda mahsur kalan inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.


22:45 Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat Oyunuz geçersiz sayılabilir Yerel seçimlerde oy kullanırken dikkat! Oyunuz geçersiz sayılabilir
22:39 Kim nerede kullanacak İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler Kim nerede kullanacak? İşte siyasilerin oyunu atacağı yerler
20:41 Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Murat Kurum ile birlikte Ayasofya Camii'nde
19:54 Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok Cemaatten atılan Cübbeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsmailağa ziyareti sonrası isyan etti: Şu saat olmuş açıklamanız yok
18:40 Edirne’de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü Edirne'de kan donduran cinayet JASAT dedektifleri tarafından çözüldü
20:45 Yalova’da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı Yalova'da bir kadın, kafasına karton kutu geçirerek sokaklarda dolaştı
20:19 Diyarbakır’da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı’na karıştı Diyarbakır'da petrol boru hattındaki sızıntı Kamışlı Çayı'na karıştı
19:56 Ramazan Bayramı’nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu Ramazan Bayramı'nda sahne alacak ünlülere ödenecek ücretler belli oldu
19:09 Kocaeli’de Tadilat Sırasında Duvar Yıkıldı, Çocuk Hayatını Kaybetti Kocaeli'de Tadilat Sırasında Duvar Yıkıldı, Çocuk Hayatını Kaybetti
18:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç’ı ziyaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Murat Kurum, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ı ziyaret etti
18:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya’nın hayatını anlatan ’İki Gözüm Ahmet: Sürgün’ filmi 5 Nisan’da vizyonda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygulanarak dinlediği Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet: Sürgün' filmi 5 Nisan'da vizyonda
18:14 Gaziantep’te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu Gaziantep'te yakıt tankerinde 52 düzensiz göçmen bulundu
18:09 Yerel seçim için propaganda yasakları başladı Yerel seçim için propaganda yasakları başladı
17:05 Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu Minibüsçü, tartıştığı sürücüye bıçak çekti, müdahale etmek isteyen kadına tekme savurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2024 23:15:05. #1.12#
SON DAKİKA: İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement