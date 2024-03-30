İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti

TEL Tel Aviv'de binlerce İsrailli, Gazze'ye saldırılar devam ederken Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin istifası, erken seçim ve İsrailli esirlerin evlerine geri getirilmesi talebiyle protesto düzenledi.
İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı her hafta düzenlenen protestolar devam ediyor. Hükümet karşıtı gruplar, Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığı eleştirisiyle ülke tarihinin "en sağcı hükümetinin" istifası ve erken seçim talep eden protestolarını artırdı.
Tel Aviv ve Hayfa'nın yanı sıra Netanyahu'nun konutunun bulunduğu kuzeydeki Kayserya'da hükümet karşıtı ve esirlerin getirilmesi talebinde bulunulan protestolar yapıldı.
Protestoların odağı başkent Tel Aviv'de, Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine karşı protestolarda sembolleşen, polisin demir bariyerlerle kapattığı Kaplan Caddesi'nde binlerce protestocu akşam saatlerinde bir araya geldi.
İsrail bayrakları taşıyan binlerce protestocu Başbakan Netanyahu ve hükümetindeki siyasetçiler aleyhinde pankart, afiş ve dövizler taşırken, caddede kurulan platformda aktivistler hükümeti eleştiren konuşmalar yaptı.
Hükümetin istifası ve erken seçim için sloganlar atan binlerce kişi kortej halinde, güvenlik güçlerinin her yönü demir bariyerler ve otobüslerle kapattığı Menachem Begin Caddesi'ne doğru düdükler ve ıslıklar çalarak yürüdü.
Kaplan Caddesi ile Menachem Begin Caddesi'nin kesişimine Netanyahu'nun yüzünün olduğu ve "Suç Bakanı" yazan büyük bir pankart asıldı.
Demir bariyerlerle kapatılan caddede polis ile göstericiler arasında arbede yaşandı.
Savunma Bakanlığı'nın önünde esir takası gösterileri yapıldı
Hükümet karşıtı protestolara eş zamanlı olarak Menachem Begin Caddesi'ndeki Savunma Bakanlığının önünde de Gazze'deki İsrailli esirlerin salıverilmesi çağrılarıyla başka bir gösteri düzenlendi.
Esirlerin bir an önce evlerine dönmesi çağrıları yaparak davullar ve düdükler çalan protestocular, "Hepsi hemen eve!", "Yardım!" yazılı dövizler taşıyan ve hükümeti suçlayan sloganlar attı.
Kaplan Caddesi'nden yürüyerek Bakanlığın önüne gelen hükümet karşıtı protestocular, esir takası talep eden göstericilerle birlikte eylemlerine devam etti.
Meşaleler taşıyan protestocular her hafta olduğu gibi Savunma Bakanlığının önünde çeşitli bölgelerde ateş yaktı.
Bakanlığın önünde polis ile protestocular arasında yaşanan arbedenin ardından polis engelini aşan göstericiler yürüyüşe devam ederek, Tel Aviv'in ana arteri Ayalon Otoyolu'nda trafiği kapattı.
Polisin müdahalesine karşı yoldaki araçların arasına karışan protestoculara tazyikli su ile müdahale edildi. Otoyola atlı polisler de indi.
İsrail polisi, otoyolda en az iki kişiyi gözaltına aldı.
Netanyahu'nun konutunun yakınında toplanan göstericilerden "Başbakan'a istifa" çağrısı
Öte yandan, İsrail'in kuzeyinde yer alan Kayserya kentindeki Netanyahu'nun şahsi konutunun yakınında da yüzlerce hükümet karşıtı kişi bir araya geldi.
İsrail bayraklarıyla toplanan göstericiler Netanyahu hükümetini eleştiren pankart ve afişler taşıdı. İsrail polisi çevrede çok sayıda birlikle konuşlandı.
Protestocular "Netanyahu istifa" çağrıları yaparken, gösteride konuşma yapan İsrail Askeri İstihbaratı eski Direktörü Amos Malka, Netanyahu'yu Gazze'deki "esirleri terk etmekle" suçladı.
Son Dakika › Güncel › İsrailliler Netanyahu Hükümetinin İstifasını ve Esirlerin Geri Getirilmesini Talep Etti - Son Dakika
İsrail'in başkenti Tel Aviv'de toplanan binlerce kişi, Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümetini protesto etti. Gösteride konuşma yapan İsrailli Aviva Siegel, hükümetin esir müzakerelerine 'çocuk oyuncağıymış gibi' davrandığını belirterek, Netanyahu'ya 'Hiçbir şey işe yaramayacak' dedi. Ayrıca, başkentteki Kirya Askeri Üssü'nde düzenlenen başka bir protesto gösterisinde binlerce gösterici, anlaşma yapılması ve savaşın durdurulması çağrısında bulundu.
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