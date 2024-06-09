İsrailliler Netanyahu'nun istifasını talep etti - Son Dakika
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İsrailliler Netanyahu'nun istifasını talep etti

İsrailliler Netanyahu\'nun istifasını talep etti

İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ve Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından, İsrailliler Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da istifa etmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi. Protestocular, Gazze'deki esirlerin geri getirilmesi, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

09.06.2024 23:05
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İsrailliler, İsrail Savaş Kabinesi üyeleri Benny Gantz ile Gadi Eisenkot'un istifalarının ardından, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da istifa etmesi talebiyle protesto gösterisi düzenledi.

Batı Kudüs'teki Paris meydanında toplanan onlarca İsrailli, Netanyahu başbakanlığındaki hükümetin istifa etmesini talep etti.

Netanyahu ve savaş kabinesini protesto eden kalabalık, Gazze Şeridi'ndeki esirlerin geri getirilmesi için esir takası anlaşmasının yapılması, Netanyahu'nun istifa etmesi ve erken seçimlere gidilmesi çağrısında bulundu.

Protestocular, Netanyahu'yu Gazze'deki İsrailli esirleri göz ardı etmekle suçlayan sloganlar attı.

İsrail Savaş Kabinesi üyesi Gantz, akşam saatlerinde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik yürüttüğü soykırım savaşının 8'inci ayında, Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiğini duyurmuştu.

Gantz'dan kısa bir süre sonra, İsrail Savaş Kabinesi üyesi ve eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un da Netanyahu başbakanlığındaki olağanüstü hal hükümetinden istifa ettiği belirtilmişti.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

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