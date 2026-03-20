İsraillilerin Batı Şeria'daki Şiddeti Artıyor

20.03.2026 22:56
İsrailli yerleşimciler, WhatsApp grubunda Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri saldırıları paylaştı.

TEL Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, WhatsApp grubunda işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerindeki artışla övündü.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, çarşamba günü sona eren İbrani takvimine göre "Adar" ayı boyunca Batı Şeria'daki Filistinlilere karşı gerçekleştirdikleri şiddet eylemlerinin listesini WhatsApp grubunda paylaştı.

Söz konusu İsrailliler, "Bizden Haberler" isimli WhatsApp grubunda, bir ay içinde işgal altındaki Doğu Kudüs'e bağlı Mihmas beldesine beş kez, Batı Şeria'nın güneyindeki Mesafer Yatta'ya üç kez saldırdıklarını, 26 Filistin köyüne ise baskın yaptıklarını paylaştı.

Fanatik İsrailli yerleşimciler, yaptıkları paylaşımlarda 37 Filistinliyi yaralamak, 2 camiyi ateşe vermek ve 16 ev ile 19 aracı kundaklamakla övündü.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Batı Şeria'daki saldırıları artıyor

İşgal altındaki Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Filistinlilere yönelik saldırıları, Birleşmiş Milletlerin açıkladığı rakamlara göre kayıt tutulmaya başlanan son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

İsrail ordusu, fanatik yerleşimcilerin Filistinlilere düzenlediği saldırılara göz yummak, bazı saldırılarda onlarla birlikte hareket etmek ve buna karşın bölgedeki Filistinlilere karşı aşırı güç kullanarak hak ihlallerinde bulunmakla eleştiriliyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

İzlemeyenler pişman Dün gece neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece neler oldu neler
İran yeni silahını ilk kez kullandı İran yeni silahını ilk kez kullandı
Savaşta üstünlük el değiştirdi ABD’ye bir günde iki ağır darbe Savaşta üstünlük el değiştirdi! ABD'ye bir günde iki ağır darbe
İstanbul’da facia Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı İstanbul'da facia! Bayramın ilk saatlerinde 3 can kaybı
Adana’da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var Adana'da yolcu otobüsü devrildi: Ölü ve yaralılar var
Şampiyonluk gidince delirdiler Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler Şampiyonluk gidince delirdiler! Kupayı askeri üsse götürüp tehdit ettiler

22:07
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
Ünlü şarkıcıdan veda gibi not: Bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın
22:05
İngiltere, ABD’nin İran’ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
İngiltere, ABD'nin İran'ın füze üslerine yönelik saldırılarında İngiliz üslerini kullanmasına izin verdi
21:25
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen’e ülkesinde dua desteği
Sakatlıklarla boğuşan Osimhen'e ülkesinde dua desteği
19:30
İran’dan ABD ve İsrail’e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
İran'dan ABD ve İsrail'e yeni tehdit: Hiçbir yer güvenli değil
19:25
“İran’la konuşmak istiyoruz“ diyen Trump’tan kafa karıştıran sözler
"İran'la konuşmak istiyoruz" diyen Trump'tan kafa karıştıran sözler
19:11
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa’ya tahliye etti
NATO, Irak misyonunda görev yapan tüm personeli Avrupa'ya tahliye etti
