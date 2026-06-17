İsraillilerin Camii Kundaklaması - Son Dakika
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İsraillilerin Camii Kundaklaması

17.06.2026 09:43
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İsrailli saldırganlar, Batı Şeria'daki bir camiyi kundakladı ve zarar verdi.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da bir camiyi kundakladı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sabah saatlerinde Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı Cilcilya köyüne baskın düzenleyerek köyün camisini ateşe verdi.

Caminin kadınlar bölümü yandı. Yangın daha çok caminin dış cephesinde hasara yol açtı.

İsrailli saldırganlar olay yerinden ayrılmadan önce caminin duvarlarına İbranice bazı ifadeler yazdı.

Cilcilya köyüne yönelik saldırılarda son dönemde ciddi artış yaşanıyor. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, geçen ay da köye saldırarak Filistinlilere ait bir koyun sürüsünü çalmıştı.

İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, sık sık Batı Şeria'nın farklı bölgelerine baskınlar düzenliyor. Bu saldırılar ölüm, yaralanma, gözaltı, mülkü tahrip etme, ekinlere ve hayvanlara zarar vermeyle sonuçlanıyor.

Kaynak: AA

İnsan Hakları, Batı Şeria, Orta Doğu, Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Dünya, Son Dakika

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