İsraillilerin GKRY'den Tahliyesi İmkansızlaştı
İsraillilerin GKRY'den Tahliyesi İmkansızlaştı

İsraillilerin GKRY\'den Tahliyesi İmkansızlaştı
04.03.2026 02:46
İran'a saldırılar sonrası GKRY'de kalan İsraillilerin tahliyesi, gemi mürettebatının reddi nedeniyle gerçekleşmedi.

ABD- İsrail'in İran'a başlattığı saldırılar sonrası Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde (GKRY) kalan İsraillilerin tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının seferi reddetmesi nedeniyle yapılamadığı ortaya çıktı.

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, yaptığı basın toplantısında, ABD ile birlikte İran'a başlattıkları saldırıların ardından hava sahasının kapanması nedeniyle yurt dışında kalan vatandaşlarının ülkeye getirilmesi çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.

Regev, İran'a saldırılar sonrası GKRY'de mahsur kalan vatandaşlarının tahliyesinin Filistin destekçisi gemi mürettebatının reddetmesi nedeniyle gerçekleşmediğini söyledi.

Bakan Regev, "Rum ekibiyle ilgili bir sorun var. İsrail'e yardım etmek istemiyorlar. Yunanistan'daki sorumlu bakanla görüştüm ve Rum ekibi gemiyi işletmeye zorlama yetkisinin olmadığını söyledi." dedi.

TheMarker sitesinin haberinde ise Tel Aviv yönetiminin, İran'a başlattıkları saldırılardan yalnızca 4 saat sonra mahsur kalan vatandaşlarının GKRY'den getirilmesi için harekete geçtiğini aktardı.

İsrail, ABD ile birlikte İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası hava sahasını sivil uçuşlara kapattığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güncel, İsrail, İran, Son Dakika

Son Dakika Güncel İsraillilerin GKRY'den Tahliyesi İmkansızlaştı - Son Dakika

