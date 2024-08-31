İsraillilerin saldırısı sonucu 3 Filistinli yaralandı

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İşgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırıları sonucunda 3 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Nablus'un güneyindeki Kusra kasabasında Filistin topraklarını gaspeden İsraillilerin saldırılarında yaralanan 3 Filistilinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Açıklamada, "27 yaşında bir Filistinlinin mermiyle sırtından ve 27 yaşında bir Filistinli mermiyle ayağından yaralanırken, 25 yaşında bir Filistinli atılan gaz bombası sebebiyle göğsünden yaralandı." ifadelerine yer verildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Kusra bölgesinde Filistinlilerin evlerine saldıran İsraillilerin karşılarına çıkan Filistinlilere ateş açtığını, Kızılay ekiplerinin yaralanan Filistinlileri hastaneye kaldırdığını aktardı.