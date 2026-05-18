İşsizlik Oranı 2012'den Beri En Düşük Seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İşsizlik Oranı 2012'den Beri En Düşük Seviyede

18.05.2026 14:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşsizlik oranı %8,2'ye geriledi; gençlerde ise %15,2 ile en düşük düzeye ulaşıldı.

(ANKARA) - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık. Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu" ifadesini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TÜİK'in iş gücü verilerini değerlendirdi.

Işıkhan, şunları kaydetti:

"Bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 8,2 olarak gerçekleşen işsizlik oranı, 2012 yılından itibaren en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da aynı olumlu sonuca ulaştık. Gençlerde işsizlik oranı, yüzde 15,2 ile 2012 yılından bugüne en düşük seviyesini korudu."

İşsiz sayımız, 2026 yılının ilk çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişiye; işsizlik oranımız ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesine geriledi. Kadınlarda işsizlik oranı, 2025 yılının ilk çeyreğine göre 0,1 puanlık azalış ile yüzde 11,1 olarak gerçekleşti.

İstihdam sayımız; bu yılın ilk çeyreğinde 32 milyon 221 bin kişi; istihdam oranımız ise yüzde 48,3 olarak gerçekleşti. İşgücümüz aynı dönemde, 35 milyon 116 bin kişi; işgücüne katılma oranı ise yüzde 52,6 olarak gerçekleşti.

Atıl işgücünü çalışma hayatına kazandıracak, dezavantajlı grupların işgücüne katılımını kolaylaştıracak İş Pozitif ve GÜÇ gibi programlarımızı uygulamaya devam edeceğiz. Kalıcı, kayıtlı ve nitelikli istihdamımız güçlendikçe Türkiye güçlenecek."

Kaynak: ANKA

Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İşsizlik Oranı 2012'den Beri En Düşük Seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yargıtay’dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında “yoksulluk“ şartı Yargıtay'dan boşanan eşe nafaka bağlanmasında "yoksulluk" şartı
Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı Bolu’da yabancı uyruklu şahıs kendisini uyaran polislere saldırdı
Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı Dünyada sadece iki adet bulunan hurda cipi restore edip çeyiz hediyesi yaptı
Diyarbakır’da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu Diyarbakır'da 15 yaşındaki Hülya silahla vurulmuş halde ölü bulundu
Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan Rasim Ozan Kütahyalı mahkemede tahliyesini istedi: Hamile eşim ve çocuklarım perişan
Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş Eurovision birincisi Dara, Galatasaray forması giyip destek istemiş

15:49
Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi sonrası Nagehan Alçı sessizliğini bozdu
15:37
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
Milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren emsal karar: O imzalar artık geçersiz
15:25
Dizinin müdavimleri şokta Uzak Şehir’de sürpriz ayrılık
Dizinin müdavimleri şokta! Uzak Şehir'de sürpriz ayrılık
14:56
Beşiktaş’ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı İşte ilk sözleri
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın ile yollar ayrıldı! İşte ilk sözleri
14:09
Eğlenceniz batsın Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti
14:09
Şamil Tayyar’dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Şamil Tayyar'dan dikkat çeken Rasim Ozan Kütahyalı paylaşımı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.05.2026 16:34:21. #7.12#
SON DAKİKA: İşsizlik Oranı 2012'den Beri En Düşük Seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.