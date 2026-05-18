İşsizlik Oranı Yüzde 8,2'ye Düştü

18.05.2026 11:36
TÜİK, 2026'nın birinci çeyreğinde işsizlik oranının 0,1 puan düşerek yüzde 8,2 olduğunu açıkladı.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), Ocak-Mart 2026 (birinci çeyrek) döneminde işsizlik oranının bir önceki çeyreğe göre 0,1 puanlık azalışla yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleştiğini açıkladı.

TÜİK, 2026'nın birinci çeyreğine ilişkin iş gücü istatistiklerini açıkladı. Buna göre; 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 52 bin kişi azalarak 2 milyon 894 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,1 puanlık azalış ile yüzde 8,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6,8, kadınlarda yüzde 11,1 olarak tahmin edildi. İstihdam edilenlerin sayısı bir önceki çeyreğe göre 301 bin kişi azalarak 32 milyon 221 bin kişi, istihdam oranı ise 0,5 puanlık azalış ile yüzde 48,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 65,7 iken kadınlarda yüzde 31,3 olarak gerçekleşti.

İŞ GÜCÜNE KATILMA ORANI YÜZDE 52,6

İş gücü, 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 353 bin kişi azalarak 35 milyon 116 bin kişi, iş gücüne katılma oranı ise 0,7 puanlık azalış ile yüzde 52,6 olarak gerçekleşti. İş gücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 70,5, kadınlarda ise yüzde 35,2 oldu. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki çeyreğe göre değişim göstermeyerek yüzde 15,2 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 12,6, kadınlarda ise yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK ORTALAMA FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 42,2 SAAT

İstihdam edilenlerden referans döneminde iş başında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2026 yılı birinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre 0,3 saat azalarak 42,2 saat olarak gerçekleşti. Zamana bağlı eksik istihdam, potansiyel iş gücü ve işsizlerden oluşan atıl iş gücü oranı bir önceki çeyreğe göre 0,6 puanlık artış ile yüzde 30,4 oldu. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 19,8 iken potansiyel iş gücü ve işsizlerin bütünleşik oranı yüzde 20,4 olarak tahmin edildi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

