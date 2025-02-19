İşsizlik Sorunları Derinleşiyor

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(TBMM) - CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TÜİK'in açıkladığı işgücü istatistiklerine ilişkin olarak, "Dar tanımlı işsizlik azalırken istihdam ve işgücüne katılım düşüyor. İş bulma ümidi azalanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Bu nedenle İŞKUR başvurularında düşüş yaşanıyor. İşten çıkarmalarda ise artış devam ediyor. İşsizlik fonuna başvuranların sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi. İş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayan ya da sürekli bir işi olmayan, atanma bekleyenlerle işsizlik sorunları giderek derinleşiyor" dedi.

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında TÜİK'in açıkladığı işsizlik verilerini değerlendirdi. Gürer, TÜİK kriterleri ile açıklanan verilerin tam tanımlı işsizliği gizlediğini söyledi.

Gürer, "İş ve çalışma yaşamı sorunlar yumağına döndü. AKP iktidarları döneminde grev kararları uygulanmaz kılındı. Sendikal örgütlenmenin önü kesildi. Yandaş sendikalar türetildi. İşçilerin hak mücadelesi engellendi. Son olarak Gaziantep'te işçilerin hakları için mücadele eden BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen tutuklandı. Farklı illerde sendikaların işverenle arasındaki sorunlarda çözümcü olması gereken iktidar, işçilerin karşısında işverenden daha sert bir duruş gösterdi. İşten atılmalara seyirci kalındı. İşçiler, özgür sendika seçme ve toplu sözleşme haklarından dahi mahrum bırakıldı" dedi.

"Staj ve çırak mağdurlarının hakları verilerek işe başladıkları gün emekliliğe esas sigorta başlatılmalıdır"

Ülkede çalışma yaşamı sorunlarının artarken TÜİK'in işsizlik verilerini de açıkladığını ve bu verilerin tam tanımlı gerçek işsizliği yansıtmadığını ifade eden Gürer, çırak ve staj mağdurlarının haklarının verilmediğini belirtti. Gürer, Bakan'ın öğrenci saydığı stajyerleri TÜİK'in genç işçi olarak gösterdiğine dikkat çekti.

Gürer, Bakanın yazılı sorusuna verdiği yanıtta, işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı sigortası ile hastalık sigortası uygulandığını; emekliliğe esas uzun vadeli sigorta kolları olarak tanımlanan yaşlılık, malullük ve ölüm sigortası kapsamına alınmadıklarını ifade ettiğini söyledi. TÜİK'in açıkladığı verilerde bu öğrencilerin nasıl sayıldığını soran Gürer, şu yanıtı aldığını kaydetti:

"Üretici kooperatif üyeleri ile mesleki bilgilerini artırmak amacıyla çırak, stajyer ve bir işletmede belirli bir menfaat (maaş, emekliliğe ilişkin sosyal sigorta prim ödemesi, cep harçlığı vb.) elde ediyorsa istihdamda kabul edilmektedir."

Gürer, "Staj ve çırak mağdurlarının hakları verilerek işe başladıkları gün emekliliğe esas sigorta başlatılmalıdır" dedi.

"TÜİK'e göre enflasyon gibi işsiz sayısı da geriliyor"

TÜİK tarafından öğrenci sayılanların genç işçi olarak gösterilmesinin, TÜİK'in işsizlik verisinde genç işsiz sayısını düşük gösterdiğini ve bu yolla bir milyona yakın genç işçinin işsiz gibi görünmediğini söyleyen Gürer, şöyle konuştu:

"TÜİK, işsiz sayısını yüzde 8,5 olarak açıkladı. TÜİK'e göre enflasyon gibi işsiz sayısı da geriliyor. TÜİK'e göre 3 milyon 26 bin işsiz var. Bu değerlerle değil de tam zamanlı işsizlik nedir diye bakıldığında ülkede 11 milyon 457 bin kişilik işsizler ordusu var.

Devletin istihdamı teşvik için işverenlere gerek bütçeden, gerekse işsizlik fonundan destek sağladığını ifade eden Gürer, "Geçen yıl işsizlik sigorta fonundan asgari ücret desteği olarak işverene 71,7 milyar lira ödendi. 2016-2024 yılları arasında bu amaçla aktarılan tutar 124 milyar liraya ulaştı. Bütçeden geçen yıl istihdam desteği adı altında çeşitli kalemlerde işverene toplam 287 milyar lira aktarıldı. Sadece 2024 yılında bütçeden ve işsizlik sigortası fonundan istihdama destek için aktarılan tutar 357 milyar lirayı buldu. Destekler 2025'te de devam edecek. Buna rağmen tam zamanlı istihdam artmıyor. Dar tanımlı işsizlik azalırken istihdam ve işgücüne katılım düşüyor. İş bulma ümidi azalanlar iş aramaktan vazgeçiyor. Bu nedenle İŞKUR başvurularında düşüş yaşanıyor. İşten çıkarmalarda ise artış devam ediyor. İşsizlik fonuna başvuranların sayısı Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre 25 bin 520 kişi artarak 177 bin 657 kişiye yükseldi. İş bulma umudunu yitirdiği için iş aramayan ya da sürekli bir işi olmayan, atanma bekleyenlerle işsizlik sorunları giderek derinleşiyor."