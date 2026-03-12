İşsizlik Tablosu Korkutuyor - Son Dakika
İşsizlik Tablosu Korkutuyor

12.03.2026 10:19
CHP'li Ulaş Karasu, Ocak ayında 195 bin 576 kişinin işsiz kaldığını ve fonun amacından saptığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Ulaş Karasu, bu yılın ilk ayında 195 bin 576 vatandaşın işsiz kaldığını belirterek, "Türkiye'de iktidarın yarattığı ekonomik tablo artık saklanamaz hale geldi. Bir yanda yüz binlerce işsiz, diğer yanda büyüyen ama işsize kapalı bir fon var. Ekonomiyi büyüttüğünü söyleyen iktidar, aslında işsiz ordusunu büyütüyor" dedi.

CHP İşçi, Memur Sendikaları ve Emek Bürolarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, yaptığı açıklamada Ocak 2026'da Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İşsizlik Sigortası Fonu'na başvuranların sayısına dikkati çekti. Fona başvuranların sayısının 195 bin 576 olduğunu, bu verilerin Türkiye'de derinleşen ekonomik krizi açık biçimde ortaya koyduğunu kaydeden Karasu, "Ocak ayında 195 bin 576 kişi işsiz kaldı. Ekonomiyi büyüttüğünü söyleyen iktidar, aslında işsiz ordusunu büyütüyor" değerlendirmesinde bulundu.

Başvuru yapanlar arasında bin 650 kişinin 60 yaş üstü, 70 bin 162 kişinin ise 15-30 yaş arasındaki genç yurttaşlardan oluştuğuna işaret eden Karasu, zor gününde emekçinin güvencesi olması gereken İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanabilenlerin de sınırlı kaldığını belirtti. Karasu, "Bu veriler de ortaya koyuyor ki Türkiye'de gençler zaten iş bulamıyor, bulanlar işsiz kalıyor. Yine yıllarca çalışmış yurttaşlar emeklilik dönemlerinde bile çalışmak zorunda kalırken işsiz kalıyor. Bu tablo, ekonomideki çöküşün en açık göstergesidir. Gençlerin umudunu, emekli çağına gelip de çalışmak zorunda kalan yurttaşların güvencesini elinden alan bu düzen devam edemez" ifadelerini kullandı.

"Her 100 kişiden sadece 48'i fondan yararlanabildi"

Karasu'nun dikkati çektiği bir diğer veri ise başvuranların fondan yararlanma oranı oldu. Ocak ayında başvuru yapanlardan yalnızca 83 bin 770'ine işsizlik ödeneği bağlanabildiğini aktaran Karasu, "Yani başvuran her 100 kişiden sadece 48'i fondan yararlanabiliyor. İşsiz kalan vatandaşın hakkı olan fondan yararlanma oranı yarının bile altında" dedi. Bu durumun fonun amacından uzaklaştırıldığını gösterdiğini vurgulayan Karasu, "Bu fon işsiz kalan emekçinin zor gününde yanında olmak için kuruldu. Ama görüyoruz ki işsizler kapıdan çevriliyor, fonun kaynakları ise başka alanlara yönlendiriliyor" diye konuştu.

"Fon büyüyor, işsiz sayısı büyüyor ama işsiz korunmuyor"

İşsizlik Sigortası Fonu'nun büyüklüğüne de işaret eden Karasu, Ocak ayında fon varlığının 28 milyar lira artarak 656 milyar liraya ulaştığını söyledi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Karasu, "Fon büyüyor, işsiz sayısı büyüyor ama işsiz korunmuyor. Türkiye'de iktidarın yarattığı ekonomik tablo artık saklanamaz hale geldi. Bir yanda yüz binlerce işsiz, diğer yanda büyüyen ama işsize kapalı bir fon var. Bu fon işçinin, emekçinin alın teridir. Bu açıklanan rakamlar buzdağının sadece görünen kısmıdır. Bir de umudunu kesmiş, başvurmayan ya da şartlar nedeniyle başvuramayan milyonlar var. Gerçek işsizlik, açıklanan verilerin çok daha ötesindedir" dedi.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

