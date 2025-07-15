İstanbul 2 Nolu Barosu, FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi - Son Dakika
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İstanbul 2 Nolu Barosu, FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi

İstanbul 2 Nolu Barosu, FETÖ\'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi
15.07.2025 21:09
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İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

İstanbul 2 Nolu Barosu avukatları, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla Fatih Camisi'nden Saraçhane Parkı'na yürüyüş düzenledi.

Fatih Camisi avlusunda bir araya gelen ve cübbelerini giyen avukatlar, "Milletimizin hukukunu savunmaya devam edeceğiz" yazılı pankart açtı.

Türk bayrakları ile "Bir devrin sonu 15 Temmuz", "Darbelerin karşısında milli iradenin yanındayız", "Milli irade, milli direniş", "Hukukçu millet el ele geçit vermez darbelere", "15 Temmuz şehitlerini saygıyla anıyoruz", "O geceyi yaşayanlar burada", "Gücümüzü Hak'tan alıyoruz" yazılı dövizler taşıyan avukatlar, Saraçhane Parkı'na yürüdü.

Yürüyüşün ardından açıklama yapan İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Yasin Şamlı, Türkiye'de 9 yıl önce sadece bir darbe değil, topyekün bir işgal teşebbüsünün yaşandığını söyledi.

Şamlı, emperyalistlerin sinsi planları doğrultusunda devlete sızdırılmış FETÖ'nün, sahiplerinin talimatıyla, milletin iradesini savaş uçaklarıyla, tanklarla, taarruz helikopterleriyle, ağır silahlarla ezmeye, hukuku susturmaya, seçilmiş iradeyi yok etmeye çalıştığını ifade ederek, " Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Polis Özel Harekat Merkezi bombalandı. Cumhurbaşkanı'mızın canına kastedildi. Şehirlerin meydanları, köprüler, kamu binaları, havalimanları, belediyeler, TRT işgal edildi." diye konuştu.

"Bu davet cesur, onurlu ve darbe devrini kapatacak destansı davetti"

"Ancak hesap edemedikleri iki şey vardı." diyen Şamlı, şunları söyledi:

"Birincisi, milletimiz artık darbeleri emperyalistlerin planladığını, darbecilerin ise emperyalistlerin maşası olduğunu biliyordu. İkinci olarak, emperyalistlere ve darbecilere boyun eğmeyen bir lider vardı. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Milleti darbecilere karşı meydanlara davet etti. Bu davet cesur, onurlu ve darbe devrini kapatacak destansı davetti. Kendisi de canına kastedildiğini bildiği halde savaş uçaklarının, tankların hedefinde olan bir havalimanına inerek milletine öncülük etti, milletiyle birlikte destan yazdı."

Şamlı, milletin liderinin davetine icabet ettiğini, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla sokaklara çıktığını, ölümü göze alarak vatanını, inancını, mukaddesatını savunduğunu vurguladı.

Şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatan toprağının o gece 252 kahraman şehidin kanıyla tekrar sulandığını belirten Şamlı, 2 bin 740 kahramanın şehadetin eşiğinden dönerek gazi olduğunu dile getirdi.

Şamlı, bu destanın cesaretin, adanmışlığın ve imanın destanı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'deki bütün darbelerin kendisini yargıya tamamlattırdığını aktaran Şamlı, "Yargı darbecilere destek vermeden darbenin başarılı olması mümkün değildir. 1960, 1980, 28 Şubat darbelerini darbeciler yargıya tamamlattırmıştır." dedi.

Şamlı, 15 Temmuz'da yargının ilk kez darbecilere karşı harekete geçtiğini ifade ederek, "Yargı darbeciler hakkında yakalama kararları çıkardı. Bu durum ülkemizde yıllarca darbecilere alkış tutmuş yargı düzeninin yıkılıp, milletle bütünleşen yargı anlayışının doğuşuydu. 15 Temmuz destanını kararlarıyla, savunmalarıyla, yargısal faaliyetleriyle tamamlayan yargı mensuplarımızı buradan bir kez daha tebrik ediyorum. Bu duruş yargının milletle, adaletin vicdanla buluştuğu tarihi bir andır." değerlendirmesinde bulundu.

"Yargı millet adına karar verir"

O gece yaşananları tiyatro diye adlandıran, küçümseyen, unutturmaya çalışanlara karşı buradan bir kez daha haykırdıklarını aktaran Şamlı, "Unutmadık. Unutturmayacağız. Milletin üstünde beşeri bir güç tanımıyoruz. Hukukun üstünlüğü ve adalet için cübbemizi eğip bükmeden onurla taşımaya devam edeceğiz. Çünkü biliyoruz ki adalet ancak Allah için yapılır. Yargı millet adına karar verir." ifadelerini kullandı.

Şamlı, 15 Temmuz şehitleri ile tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere onurlu hayatlarında sağlık ve huzur dileyerek, burada İstanbul 2 Nolu Barosu olarak cübbeleriyle yürüyerek, bu şanlı destanı sadece anmadıklarını, geleceğe bir söz verdiklerini kaydetti.

Ne vesayetçilere ne darbecilere ne de onların medya ve hukuk tetikçilerine geçit vermeyeceklerinin altını çizen Şamlı, "İlan ediyoruz ki bu baro, her zaman milletin ve adaletin yanında, darbecilerin karşısında olacaktır." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul 2 Nolu Barosu, FETÖ'nün darbe girişiminin 9. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi - Son Dakika

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