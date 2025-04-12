İstanbul, 7.7 Milyon Lale ile Güzelleşiyor - Son Dakika
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İstanbul, 7.7 Milyon Lale ile Güzelleşiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 7 milyon 780 bin soğanlı bitki ile şehri lalelerle süslüyor. Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Sultanahmet Meydanı ve Hıdiv Korusu'nda gerçekleştirilecek görsel şölen baharın gelişini müjdeleyecek.

12.04.2025 11:20  Güncelleme: 12:14
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), bu yıl da İstanbul'u lalelerle donatıyor. Bu yıl toplam 7 milyon 780 bin soğanlı bitki, İstanbul'u süsleyecek. İstanbullular, bu görsel şöleni Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Sultanahmet Meydanı ve Hıdiv Korusu'nda yakından görebilecek.

İBB Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, İstanbul'u bu yıl da rengarenk lalelerle donattı. Baharın gelişini müjdeleyen lale ve soğanlı bitkiler; Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Hıdiv Korusu, Sultanahmet Meydanı ve Göztepe 60. Yıl Parkı'nda rengarenk bir görsel şölene dönüşüyor.

Bu yıl toplam 7 milyon 780 bin soğanlı bitki, İstanbul'u süsleyecek. Emirgan Korusu, 100 farklı çeşit ve 3 milyon 120 bin bitki ile en fazla dikimin yapıldığı alan oldu. Onu, 2 milyon bitki ile Göztepe 60. Yıl Parkı; 1 milyon 600 bin bitki ile Gülhane Korusu izliyor. Lalelerin yanı sıra; nergis, sümbül ve Arap Sümbülü (muscari) gibi diğer bahar müjdecileri de şehirdeki bahar atmosferini zenginleştiriyor.

Emirgan, bu yıl da sadece lale çeşitliliğiyle değil, tematik motifleriyle de büyüleyecek. 'I LOVE ISTANBUL' yazısı, 'Lale Deresi', 'Pembe Kurdele' teması ve 'Türk Bayrağı ve Gül Motifi' ile geleneksel motifler ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.

"Yıldız Korusu'nda renk cümbüşü"

İBB, 2025 yılıyla birlikte ilk kez toprakla buluşacak 368 bin yeni soğanlı bitki ile Yıldız Korusu'nu rengarenk çiçeklendirdi. Koruda; 200 bin zambak, 123 bin frezya, 30 bin glayör, 15 bin süs soğanı olmak üzere binlerce çiçek, İstanbul'un çiçek hafızasına yeni renkler katacak.

İstanbullular, tüm bu görsel şöleni Emirgan Korusu, Gülhane Korusu, Göztepe 60. Yıl Parkı, Sultanahmet Meydanı ve Hıdiv Korusu'nda yakından görebilecek.

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul, 7.7 Milyon Lale ile Güzelleşiyor - Son Dakika

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