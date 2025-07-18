İstanbul'a Sıcak Hava Dalgası Uyarısı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), kenti pazar gününden itibaren etkilemesi beklenen Afrika kökenli sıcak hava dalgasına karşı vatandaşları uyardı.

AKOM'dan yapılan açıklamada, halihazırda Türkiye'nin güney ve doğu bölgelerinde etkili olan Basra kökenli sıcak hava dalgasına ek olarak, pazar günü itibarıyla İstanbul başta olmak üzere batı bölgelerinde Afrika kökenli yeni bir sıcak hava dalgasının etkili olabileceği kaydedildi.

Yeni haftada etkili olacak sıcak hava dalgası nedeniyle İstanbul'da halen 30-33 derece aralığında seyreden hava sıcaklıklarının 3 ila 5 derece daha artabileceği aktarılan açıklamada, bu artışla birlikte kent genelinde bazı bölgelerde sıcaklıkların 40 dereceye kadar ulaşmasının öngörüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Yüksek sıcaklıkların yanı sıra düşük bağıl nem ve zaman zaman saatte 20 ila 50 kilometre hızında esmesi beklenen kuzeyli rüzgarlar, özellikle orman yangınları açısından büyük risk teşkil ediyor. Önümüzdeki 5-6 günlük dönem, yangın riski bakımından son derece hassastır." ifadelerine yer verildi.

Güneş ışınlarının 11.00-16.00 saatleri arasında dik açıyla geldiği ve bu saatlerde açık alanlarda uzun süre kalınmaması gerektiği vurgulanan açıklamada, özellikle nem oranının görece daha yüksek olduğu sahillerde güneş çarpması riskinin arttığı belirtildi.

Açıklamada, "Yaşlılar, hamileler, çocuklar, kalp hastaları ve astım gibi kronik rahatsızlığı olanlar, bu dönemde güneş altında bulunmamalıdır. Bu gruplardaki kişilerin, serin ortamlarda bulunması ve sıvı tüketimlerini artırmaları gerekiyor." ifadesi kullanıldı.