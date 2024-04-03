İstanbul Adalet Sarayı önündeki izinsiz gösteride gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

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İstanbul Valiliği, İstanbul Adalet Sarayı önündeki izinsiz gösteride adliyeye girmeye çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8'i kadın 14 kişinin serbest bırakıldığını bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, saat 13.00 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde toplanan 100 kişilik grubun Van'da yaşanan olaylarla ilgili basın açıklaması yapmak istediği, olay öncesinde gerekli tedbirleri alan emniyet güçlerinin grubu yapmak istedikleri basın açıklamasının izinsiz olduğunu belirterek dağılmaları yönünde uyardığı ifade edildi.

Uyarıları dikkate almayarak adliyeye girmek için harekete geçen gruba emniyet güçlerinin müdahale ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Müdahale sonucunda 8 kadın, 6 erkek şahıs gözaltına alınmış, grubun geri kalanı ise adliye dışına çıkarılmıştır. Konuyla ilgili yakalanan şahıslar hakkında 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet, görevli memura mukavemet, görevi yaptırmamak için direnme, kamu malına zarar verme suçlarından adli işlem başlatılmış olup 14 kişilik grup, işlemlerinin ardından dosyaları ikmalen gönderilmek üzere adli makamlarca serbest bırakılmıştır."