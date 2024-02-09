İstanbul Adliyesi Saldırısı Soruşturmasında 96 Şüphelinin İfadeleri Alınıyor

Fatih Terim Fonu Dolandırıcılığı Davasında Tutukluluk Hali Devam Ediyor

Banka şube müdürü Seçil Erzan'ın, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddia edilen Fatih Terim Fonu dolandırıcılığı davasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Mahkeme, dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Davada, müştekilerin avukatlarına son kez süre verilirken, tanıkların zorla getirilmesi için yazı yazılmasına karar verildi. Duruşma ise 8 Mart tarihine ertelendi.