İstanbul Aile Vakfı'ndan "Ailem Güvende" operasyonuna destek açıklaması: - Son Dakika
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İstanbul Aile Vakfı'ndan "Ailem Güvende" operasyonuna destek açıklaması:

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- "Bir milletin evlatlarını korumak, o milletin geleceğini korumaktır. Bugün yürütülen soruşturmalar, yıllardır dikkati çektiğimiz bu alanların devletimizin ilgili kurumları tarafından bütüncül biçimde ele alınması bakımından önemlidir" "Uzun zamandır çocuklarımızı, gençlerimizi, aile kurumumuzu ve toplumsal yapımızı hedef alan organize faaliyetlere dikkati çekiyoruz. Bu faaliyetlerin yalnızca görünen yüzüyle değil, suç ağları, finansman kaynakları, dış bağlantıları ve kurumsal yapılanmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini savunuyoruz"

İstanbul Aile Vakfı, "Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin, "Bir milletin evlatlarını korumak, o milletin geleceğini korumaktır. Bugün yürütülen soruşturmalar, yıllardır dikkati çektiğimiz bu alanların devletimizin ilgili kurumları tarafından bütüncül biçimde ele alınması bakımından önemlidir." açıklamasını yaptı.

Vakıftan, İstanbul merkezli düzenlenen "Ailem Güvende" operasyonuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Çocuklarımızı ve ailelerimizi hedef alan yapılara karşı devletimizin ortaya koyduğu kararlı duruşu destekliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Adalet Bakanlığının koordinasyonunda, güvenlik güçlerinin sahadaki çalışmalarıyla yürütülen "Ailem Güvende" operasyonlarının son derece önemli bulunduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Uzun zamandır çocuklarımızı, gençlerimizi, aile kurumumuzu ve toplumsal yapımızı hedef alan organize faaliyetlere dikkati çekiyoruz. Bu faaliyetlerin yalnızca görünen yüzüyle değil, suç ağları, finansman kaynakları, dış bağlantıları ve kurumsal yapılanmalarıyla birlikte ele alınması gerektiğini savunuyoruz. Fuhşa aracılık ve yer temini, müstehcen içerik üretimi ve yayılması, çocukların bu içeriklere maruz bırakılması gibi ağır suç iddiaları bütün yönleriyle araştırılmalıdır. Bu faaliyetlerin arkasındaki para ve organizasyon ağlarının ortaya çıkarılması, mücadelenin sonuç verebilmesi bakımından büyük önem taşımaktadır."

Açıklamada, hukuk karşısında hiçbir kimlik veya ideolojinin ayrıcalıklı olmadığı ifade edilerek, bir yapının dernek, sivil toplum veya hak savunuculuğu adı altında faaliyet göstermesinin ona dokunulmazlık kazandırmadığı, çocuğa yönelen istismar, müstehcenlik ve suçun, hangi isim veya yapı altında gerçekleşirse gerçekleşsin suç olduğu vurgulandı.

"Bir milletin evlatlarını korumak, o milletin geleceğini korumaktır"

Bazı yapılara yurt dışından aktarılan fonların kaynağının, nerelerde kullanıldığının ve yürütülen faaliyetlerle ilişkisinin MASAK tarafından araştırılmasının önemli bulunduğunu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Türkiye'nin sosyo-kültürel yapısını etkileyen faaliyetlerin finansman boyutunun incelenmesi gerektiğini uzun süredir dile getiriyoruz. Bir milletin evlatlarını korumak, o milletin geleceğini korumaktır. Bugün yürütülen soruşturmalar, yıllardır dikkati çektiğimiz bu alanların devletimizin ilgili kurumları tarafından bütüncül biçimde ele alınması bakımından önemlidir. Burada söz konusu olan Türkiye'nin toplumsal dayanıklılığı, kamu düzeni, nesil emniyeti ve geleceğidir. Silahlı terörle mücadelede finansman, insan kaynağı, propaganda ve örgütsel yapılanma nasıl birlikte değerlendiriliyorsa, toplumsal yapımızı hedef alan organize sosyo-kültürel tehditler karşısında da aynı ciddiyetle hareket edilmelidir. Hukuk düzenimizin imkanları, çocuklarımızı hedef alan suç ağlarının ortaya çıkarılması ve etkisiz hale getirilmesi için kararlılıkla kullanılmalıdır."

Açıklamada, "Ailem Güvende" operasyonlarının Aile ve Nüfus On Yılında önemli bir başlangıç olarak görüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"2026-2035 Aile ve Nüfus On Yılında ailenin içinde yaşadığı sosyo-kültürel çevrenin güvenli hale getirilmesi, çocuklarımızı hedef alan istismar, uyuşturucu, fuhuş, müstehcenlik ve organize propaganda ağlarıyla mücadele edilmesi bu büyük vizyonun ayrılmaz bir parçasıdır. Devletimizin bu iradeyi kararlılıkla sürdüreceğine inanıyoruz. Aileyi Türkiye'nin geleceğinin ve güçlü toplum hedefinin merkezine taşıyan liderliği için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Sürecin kararlılıkla yürütülmesine öncülük eden Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in şahsında tüm bakanlık camiasına ve kamu düzeninin korunmasında büyük bir gayretle çalışan İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'nin şahsında tüm güvenlik güçlerimize müteşekkiriz. Aile güvendeyse millet güvendedir. Evlatlarımız güvendeyse geleceğimiz güvendedir."

Kaynak: AA

İstanbul, Güvenlik, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Aile Vakfı'ndan 'Ailem Güvende' operasyonuna destek açıklaması: - Son Dakika

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