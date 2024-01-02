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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor - Son Dakika
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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarın sabah saatlerine kadar etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

02.01.2024 - 22:24,
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İstanbul Anadolu Yakası'nda sağanak yağış etkili oluyor

İSTANBUL - İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış Anadolu Yakası'nda etkili oluyor.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul'da Anadolu Yakası'nda akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ilerleyen saatlerde etkisini arttırdı. Yağış nedeniyle sürücülerin ana arter yollarda kontrollü olarak seyrettiği gözlendi. Yağmur yağışı Anadolu Yakası'nda birçok semtten görüntülendi. Yağışların İstanbul'da yarın sabah saatlerine kadar etkili bir şekilde devam etmesi bekleniyor.

İstanbul Anadolu Yakası\'nda sağanak yağış etkili oluyor
Kaynak: İHA
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