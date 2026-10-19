İstanbul, Ankara ve İzmir'de cuma gününe kadar yağış beklenmiyor

Yurdun iç ve batı kesimlerinde cuma gününe kadar yağış beklenmezken, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Abdullah Macit, AA muhabirine, bu hafta yurt genelinde beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun iç ve batı kesimlerinde cuma gününe kadar yağış beklenmediğini belirten Macit, yarın Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Sivas çevrelerinde, çarşamba ve perşembe günleri ise Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak görüleceğini bildirdi.

Diğer bölgelerde havanın az bulutlu ve açık olacağını aktaran Macit, batı kesimlerinde hava sıcaklıklarının artacağını, ülke genelinde ise sıcaklıkların hafta sonuna kadar mevsim normalleri civarında seyredeceğini ifade etti.

Macit, sabah saatlerinde özellikle iç ve batı kesimlerinde sis ve pus görülebileceğine dikkati çekerek, sürücüleri ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı uyardı.

Üç büyükşehirde yağış beklenmiyor

İstanbul'da etkili olan yağışların sona erdiğini belirten Macit, kentte cuma gününe kadar yağış beklenmediğini, havanın parçalı ve az bulutlu, sıcaklıkların ise 20 ila 22 derece arasında olacağını söyledi.

Ankara'da da hafta boyunca yağış beklenmediğini aktaran Macit, başkentte az bulutlu havanın hakim olacağını, sıcaklıkların 18 ila 19 derece civarında seyredeceğini dile getirdi.

Abdullah Macit, İzmir'de ise az bulutlu ve açık bir hava beklendiğini, sıcaklıkların 24 ila 27 derece arasında seyredeceğini sözlerine ekledi.