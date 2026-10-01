İstanbul Ataşehir\'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu

ATAŞEHİR'de etkili olan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla devam eden yağışın ardından Ataşehir semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.