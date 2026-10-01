İstanbul Ataşehir'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu - Son Dakika
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İstanbul Ataşehir'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu

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İstanbul Ataşehir\'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu
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İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin görünmesiyle beliren gökkuşağı, ilçe genelinden izlenebildi.

ATAŞEHİR'de etkili olan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu.

İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla devam eden yağışın ardından Ataşehir semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Ataşehir'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu - Son Dakika
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