İstanbul Ataşehir\'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştu

İstanbul Ataşehir'de gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah gökkuşağı oluştuGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'un Ataşehir ilçesinde gece aralıklarla süren yağışın ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin görünmesiyle beliren gökkuşağı, ilçe genelinden izlenebildi.
ATAŞEHİR'de etkili olan yağmur yağışının ardından sabah saatlerinde gökkuşağı oluştu.
İstanbul'da gece saatlerinde aralıklarla devam eden yağışın ardından Ataşehir semalarında gökkuşağı oluştu. Yağışın sona ermesi ve güneşin yüzünü göstermesiyle ortaya çıkan gökkuşağı, ilçe genelinden görüldü.
Kaynak: DHA
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