İstanbul Bahçelievler\'de 4 katlı bina kısmen çöktü

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(İSTANBUL) Sabaha karşı Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde 1980 yılında yapılmış 4 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. İstanbul Valiliği olayda can kaybı olmadığını açıkladı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklama şöyle:

"27 Haziran Perşembe günü saat 04.45 sıralarında Bahçelievler İlçesi Zafer Mahallasi Yadigar Sokakta bulunan ve 1980 yılında yapıldığı tespit edilen 4 katlı binada kısmi çökme meydana gelmiştir. Olay yerine çok sayıda Afad, itfaiye, 112 acil ve emniyet ekibi sevk edilmiştir.

Ekiplerin olay yerinde yaptığı incelemede olayda ölen, yaralananın ya da enkaz altında kalanın bulunmadığı tespit edilmiştir. Çöken binanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı boşaltılmış olup, olay yerinde gerekli güvenlik önlemleri de alınmıştır."

Yaklaşık bir ay önce de İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Kartaltepe Mahallesi'nde bir bina kendiliğinden çökmüş, olayda bir kişi ölmüş, 8 kişi yaralanmıştı.