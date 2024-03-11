İstanbul Bakırköy\'de TIR, otomobilin üzerine devrildi: 4 kişi hayatını kaybetti

İstanbul Bakırköy'de üst geçide çarpan kağıt yüklü TIR, otomobilin üzerine devrildi. Otomobilde bulunan 4 kişi hayatını kaybetti. İstanbul Valiliği, "Devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.
İstanbul Yeşilyurt Hava Harp Okulu'nun önündeki Havuzlu Kavaşı alt geçidinde saat 18.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi. 34 ER 260 plakalı kağıt yüklü TIR, Marmaray Geçidi'ne çarptı. Çarpmadan dolayı TIR, yanında bulunan otomobilin üzerine devrildi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan 2'si çocuk 5 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul Valiliği,kazayla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"11.03.2024 günü saat 18.45 sıralarında Bakırköy Yeşilyurt Hava Harp Okulu önündeki Havuzlu Kavşağı alt geçidinde devrilen kamyonun altında kalan otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi hayatını kaybetmiştir. Olayla ilgili soruşturma başlatılmıştır."
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