İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, son yağışların ardından yüzde 70,05'le en yüksek doluluk oranına ulaştı.
İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, geçen yıl 11 Kasım'da yüzde 16,18 seviyelerine kadar gerileyen barajlardaki doluluk oranı, son dönemdeki yağışların etkisiyle yükselişe geçti. Son bir haftada yüzde 6.40'lık artış sağlayan oran, yüzde 70,05 seviyelerine geldi.
Su miktarı; Alibey'de yüzde 76,6, Büyükçekmece'de 66,48, Darlık'ta 85,44, Elmalı'da 89,21, Istrancalar'da 70,33, Kazandere'de 60,84, Pabuçdere'de 36,66, Sazlıdere'de 48,99, Terkos'ta 60,59 ve Ömerli'de de 86,97 seviyelerinde ölçüldü.
Bu ay barajlara düşen yağış miktarının, metrekare başına 145,77 kilogram olduğu kentte su sağlayan baraj ve göletler, 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 608,49 milyon metreküp seviyesinde kaydedildi.
Melen ve Yeşilçay'dan bu yıl 64,68 milyon metreküp su miktarı alınan İstanbul'a, ayrıca içme suyu arıtma tesislerinden de 88 milyon 41 bin metreküplük su takviyesi yapıldı. Kentte günlük su tüketimi, dün itibarıyla 2 milyon 887 bin metreküp olarak ölçüldü.
Son 10 yılın doluluk oranları
İSKİ istatistiklerine göre, 31 Aralık tarihli baraj doluluk oranları 2014'te yüzde 33,29, 2015'te yüzde 86,24, 2016'da yüzde 75,58, 2017'de yüzde 84,86, 2018'de yüzde 73,71, 2019'da yüzde 90,35, 2020'de yüzde 56,74, 2021'de yüzde 40,39, 2022'de yüzde 55,25, 2023'de ise yüzde 28,85 olarak kayda geçti.
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Son Dakika › Güncel › İstanbul Barajlarının Doluluk Oranı Yüzde 70,05 ile En Yüksek Seviyeye Ulaştı - Son Dakika
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