İstanbul Barajlarında Su Doluluk Oranı %49,94 - Son Dakika
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İstanbul Barajlarında Su Doluluk Oranı %49,94

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İstanbul barajlarındaki su doluluk oranı, azalan yağışlar ve artan tüketimle %49,94'e düştü.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranı, yağışların azalması ve yazın artan su tüketiminin etkisiyle yüzde 49,94'e geriledi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, barajlardaki su seviyesi yaz aylarında yağışların azalmasının, sıcak havanın ve su tüketimindeki artışın da etkisiyle düşmeye devam ediyor.

Kentteki barajlar 11 Mayıs'ta yüzde 72,05'le yılın en yüksek doluluk seviyesine ulaşırken, doluluk oranı bugün itibarıyla yüzde 50'nin altına düşerek yüzde 49,94 olarak kaydedildi.

Doluluk oranı, Ömerli'de yüzde 71,05, Darlık'ta yüzde 67,7, Elmalı'da yüzde 80,7, Terkos'ta yüzde 42,12, Alibey'de yüzde 48,33, Büyükçekmece'de yüzde 35,05, Sazlıdere'de yüzde 28,37, Istrancalar'da yüzde 34,1, Kazandere'de yüzde 22,85, Pabuçdere'de yüzde 16,8 olarak ölçüldü.

Kente su sağlayan baraj ve göletler 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahipken, su miktarı bugün itibarıyla 433,46 milyon metreküp olarak kaydedildi.

Barajlar dışında kente su sağlayan Melen ve Yeşilçay'dan da bu yıl 487,87 milyon metreküp su alındı.

İSKİ istatistiklerine göre, 14 Ağustos'taki baraj doluluk oranları 2016'da yüzde 57,14, 2017'de yüzde 66,82, 2018'de yüzde 68,35, 2019'da yüzde 63,59, 2020'de yüzde 52,67, 2021'de yüzde 62,92, 2022'de yüzde 62,12, 2023'te yüzde 33,81, 2024'te yüzde 53,02 ve 2025'te yüzde 47,32 olarak kaydedildi.

"Günde 3,5 milyon metreküpe yakın su kullanıyoruz"

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi İklim Bilimi ve Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine, barajlardaki doluluk oranlarının son 10 yılın en düşük seviyelerinde olduğunu aktararak, "Son 10 yıldaki baraj doluluk oranlarına baktığımızda 2023'ün aynı döneminde yüzde 33,81, 2025'te yüzde 47,32, bu sene de yüzde 49,94. Yani son 10 yıldaki en düşük üçüncü yılımızı yaşıyoruz." dedi.

Barajlarda 433 milyon metreküp su bulunduğunu kaydeden Toros, "Günde yaklaşık 3-3,5 milyon metreküp su kullanıyoruz. Dün 3,46, bir gün önce 3,41 milyon metreküp su tüketmişiz. Yani günde 3,5 milyon metreküpe yakın su kullanıyoruz. Bu da 100 günde yaklaşık 350 milyon metreküpe denk geliyor." bilgisini paylaştı.

Toros, kentteki günlük su tüketiminin azaltılması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"En ekonomik çözüm, suyu verimli kullanmak. Mümkünse yağmur hasadı yapılmalı, parklarda, bahçelerde, sitelerde, apartmanlarda ve iş yerlerinde yağmur suyu yerinde biriktirilerek kullanılmalı. İstanbul'da milyonlarca ağaç var. Bu ağaçların diplerinde yağış sırasında biriken suyun yer altına sızması da son derece önemli. Havalar sıcak gidiyor. Sıcaklık hem insanların hem de bitkilerin su ihtiyacını artırıyor. Var olan suyumuzu daha idareli ve verimli kullanmak, yağan yağmuru da yerinde biriktirmek, bu iki konuda kamuoyunda sürekli farkındalık ve duyarlılık oluşturulması gerekiyor."

Kentte kişi başı su tüketimine değinen Toros, "İstanbul'da kişi başı günlük su kullanımı şu anda yaklaşık 200 litre. Bunu 100 litreye düşürmemiz lazım ki her yaz ve sonbahar 'Acaba susuz kalacak mıyız?' endişesini yaşamayalım. Bunun için her birimizin suyun her damlasını daha verimli kullanma konusunda çaba göstermesi şart. Su çok değerli. Bu değeri korumak için hepimizin elinden geleni yapması lazım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

İstanbul, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel İstanbul Barajlarında Su Doluluk Oranı %49,94 - Son Dakika

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