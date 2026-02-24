Gençlerin Kariyer Kaygısı Yüksek Çıktı: Hiçbir Meslek "Garantili" Değil - Son Dakika
Gençlerin Kariyer Kaygısı Yüksek Çıktı: Hiçbir Meslek "Garantili" Değil

24.02.2026 12:09  Güncelleme: 13:23
İstanbul Planlama Ajansı'nın yayımladığı İstanbul Barometresi'nde gençlerin değişen iş dünyası ile ilgili düşünceleri incelendi. Araştırma, katılımcıların %56,3'ünün hiç bir mesleğin garantili olmadığına inanırken, %70,2'sinin kariyer planlamanın zorlaştığını düşündüğünü ortaya koydu.

İBB bağlı İPA her ay kentin toplumsal, ekonomik ve demografik dinamiklerini izlediği çalışmaları bir araya getirdiği "İstanbul Barometresi"nin ocak sayısı yayımlandı. İstanbul Barometresi'nin tematik araştırma konusu "Gençlerin Dönüşen İş Dünyasına Dair Algı ve Farkındalığı" oldu. Tematik dosyada, çalışma hayatındaki dönüşümün farkında olan ve tüm yükü tek başlarına omuzladıklarını hisseden genç yetişkinlerin işdünyası ve eğitime dair düşünceleri mercek altına alındı.

"Meslek güvencesi azaldı"

Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 56,3'ü günümüzde hiçbir mesleğin artık "garantili" olmadığı görüşünde.  Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 60,4, öğrenci ve işsiz katılımcılarda yüzde 53 olarak ölçüldü. Ortaya çıkan tablo, gençlerin genel olarak meslek güvencesinin azaldığı konusunda yüksek bir farkındalığa sahip olduklarını gösterdi.

"Kariyer kaygısı yüksek çıktı"

Katılımcıların yüzde 70,2'si kariyer konusunda uzun vadeli plan yapmanın giderek zorlaştığını düşündüğünü ifade etti. Çalışan katılımcılarda bu oran yüzde 66,5, aktif olarak iş arayan katılımcılarda yüzde 79. Katılımcıların yüzde 38,2'si aldığı eğitim ile yaptığı işin hiç örtüşmediğini belirtirken, bu oran saha çalışanlarında yüzde 56,9, ofis çalışanlarında ise yüzde 26,9 oldu.

"Yapay zeka ne kadar kullanılıyor"

Katılımcıların yüzde 30,5'i yapay zeka araçlarını her gün veya neredeyse her gün kullandığını, yüzde 25,5'i haftada birkaç kez, yüzde 7,7'si haftada bir kez ve yüzde 8,9'u ayda birkaç kez kullandığını ifade etti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Planlama Ajansı, İş Dünyası, Teknoloji, İstanbul, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

