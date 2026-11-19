(İSTANBUL) İstanbul Barosu bir açıklama yaparak Can Atalay'ın derhal tahliyesini istedi. Baro açıklamasında AYM kararının yerine getirilmemesi "Çiğnenen, uyulmayan, karşı durulan aslında Türk milletinin iradesi ve egemenliğidir." sözleriyle eleştirildi ve "Yaşanan, Anayasa ve hukuk tanımazlık zemininde ağır bir rejim sorunu ve devlet krizidir. Bir yerel mahkeme ile yüksek yargı organının, Anayasa Mahkemesine, üstelik kabul edilemeyecek bir üslup ve biçimde meydan okuması, adeta aba altından sopa göstermesi hukuk devleti ve anayasal düzen açısından gerçek anlamda bir beka sorunudur. Yargı bir bilek güreşi, güç gösterisi, şahsi tatmin yeri değildir!" denildi.

"Meslektaşımız Av. Can Atalay'ın durumu, kişisel bir hak ve özgürlük ihlalinin ötesine geçerek bir sistem ve rejim sorununa dönüşmüş durumdadır." diye başlayan açıklamada "Gerçekten Anayasamızın 153/son maddesine göre Anayasa Mahkemesi kararları yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlar. Yine Anayasanın 11. maddesine göre de anayasa hükümleri, yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını ve diğer kuruluş ve kişileri bağlamaktadır. Yüksek yargı organları dahil hiçbir mahkeme bu bağlayıcılığın dışında değildir." denildi.

İstanbul Barosu'nun açıklaması şu görüşlerle devam etti:

"Hükümler bu denli açıkken, Anayasa Mahkemesi'nin bireysel başvuru kapsamında giderilebilir bir ihlale ilişkin kararının gereğinin yapılması anayasal ve hukuki bir zorunluluktur. Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararının kabule göre eleştirilebilir olması dahi, yerine getirme zorunluluğunu ortadan kaldırmamaktadır. Bu, yoruma ve aksi bir kabule, davranışa kapalı bir hukuki gerçekliktir.

Hukuki durum açık olup Anayasa Mahkemesinin ihlal kararı 'yeni bir vakıa' olarak bir yargılamanın yenilenmesi nedenidir. Nitekim bizzat 6216 sayılı Anayasa Mahkemesinin Kuruluşu ve Yargılama Usulleri Hakkında Kanunun 'Kararlar' başlıklı 50. maddesine göre bir ihlal halinde, dosyanın gönderildiği ve hükmü veren mahkeme, yeniden bir yargılama yaparak ihlali ve sonuçlarını ortadan kaldıracak şekilde yeni bir karar vermekle yükümlüdür. Bu, emredici bir hükümdür.

"ÇİĞNENEN, UYULMAYAN, KARŞI DURULAN ASLINDA TÜRK MİLLETİNİN İRADESİ VE EGEMENLİĞİDİR"

Dolayısıyla Anayasa Mahkemesinin ilgili kararı karşısında, hükmü veren mahkemenin yargılamanın yenilenmesi suretiyle kesinleşmiş hükmü ortadan kaldırması, milletvekili seçilmesi sebebiyle kazanılmış dokunulmazlık karşısında Anayasanın 83 ve Ceza Muhakemesi Kanununun 223/8 maddeleri uyarınca durma kararı verip kararla birlikte Can Atalay'ı tahliye etmesi anılan hükümlerin gereğidir.

Hal böyleyken bu hükümlere aykırı olarak Anayasa Mahkemesi kararının gereğinin yerine getirilmemesi, daha vahimi, tanınmaması sadece Anayasa Mahkemesi'ne değil, Anayasaya ve Anayasanın 9. maddesinde belirtildiği üzere yetkinin asli sahibi olan Türk milletine meydan okumak anlamına gelmektedir. Yani çiğnenen, uyulmayan, karşı durulan aslında Türk milletinin iradesi ve egemenliğidir.

"REJİM SORUNUNA DÖNÜŞMEKTE..."

Anayasayı, hukuku ve Anayasa Mahkemesini tanımamaktan kaynaklanan bu meydan okumanın hakimler ve özellikle Yargıtay Ceza Dairesi hakimlerince gerçekleştirilmesi vahameti daha da ağırlaştırarak bir rejim sorununa dönüştürmektedir. Gerçekten bir yerel mahkeme ve Ceza Dairesinin, Anayasa Mahkemesi kararının gereğini yerine getirmemesinin hukuki bir izahı olmadığı ve olamayacağı gibi, bizzat bu yargı organlarının kararlarının bağlayıcılığı ve meşruiyetini de tartışılır hale getirmektedir.

Sonuç olarak yaşanan, Anayasa ve hukuk tanımazlık zemininde ağır bir rejim sorunu ve devlet krizidir. Bir yerel mahkeme ile yüksek yargı organının, Anayasa Mahkemesine, üstelik kabul edilemeyecek bir üslup ve biçimde meydan okuması, adeta aba altından sopa göstermesi hukuk devleti ve anayasal düzen açısından gerçek anlamda bir beka sorunudur. Yargı bir bilek güreşi, güç gösterisi, şahsi tatmin yeri değildir!

Eğer bir Yargıtay dairesi, Anayasa Mahkemesi kararını yanlış bularak ona uymayabiliyorsa, bu durumda Daire kararını yanlış bulan yerel mahkemenin, yerel mahkeme kararını yanlış bulan yurttaşın da bu kararlara uymamasını tabii karşılamak, hak görmek gerekecektir! Bu ise kaos demektir."

"MESLEKTAŞIMIZ CAN ATALAY DERHAL TAHLİYE EDİLMELİDİR"

Açıklamada, Anayasa Mahkemesi kararının derhal yerine getirilmesi istendi ve ifadeler yer aldı:

"Bu nedenle öncelikle Anayasa Mahkemesi kararının gereği yerine getirilmeli, bu kapsamda da saptanan ihlal giderilerek meslektaşımız Av. Can Atalay derhal tahliye edilmelidir. Anayasa Mahkemesinin ihlal kararından itibaren bu kararın yerine getirilmemesine bağlı olarak Can Atalay artık hükümlü değil, hukuka aykırı ve suç oluşturacak şekilde (TCK m.109, Hürriyeti Tahdit Suçu) hürriyetinden mahrum edilen bir 'tutsak' konumundadır.

Buna ilave olarak, 'Anayasa Mahkemesinin ihlal kararlarının yerine getirilmemiş olması' gerekçesini de içeren Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 17.11.2026 tarihli Şerafettin Can Atalay/Türkiye kararının gereğinin yerine getirilmesi Anayasamızın 90. maddesi, altına imza attığımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 46. maddesi ile Ceza Muhakemesi Kanununun 311/1-f maddelerinin amir hükümlerinin gereğidir. Bu, kararın hukukiliği veya yerindeliği ile ilgili olası bir eleştiri ve tartışmadan bağımsız olarak hukuki bir gerekliliktir. Ayrıca bu kararlara uyulmaması, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin itibarını da zedelemektedir.

Bu sebeplerle İstanbul Barosu olarak, başta yargı makamları olmak üzere ilgili tüm kişi ve kuruluşları Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na, kanunlarına, Devletimizin altına imza attığı sözleşmelere uymaya, bunlara uyulmamasına bağlı olarak ortaya çıkan cezai, hukuki ve idari sorumluluklarla ilgili olarak gözetim ve denetim görevlerini yerine getirmeye, bu çerçevede gerekli takibatları yapmaya davet ediyoruz.

Ayrıca, bir rejim ve anayasal sistem sorununa dönüşen bu ağır hukuk tanımazlıkla ilgili olarak, hukukun üstünlüğü ve anayasal sisteme bağlılık ışığında konunun ısrarlı bir şekilde takipçisi olacağımızı ve bu kapsamda her türlü hukuki/meşru vasıtalara başvuracağımızı tüm meslektaşlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyururuz."