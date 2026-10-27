İstanbul Barosu Başkanı Kocasakal, Kanadoğlu soruşturmasının hukuki dayanağı yok dedi

(İSTANBUL) - İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, avukat Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda yaptığı konuşma nedeniyle başlatılan soruşturmanın hukuki dayanaktan yoksun olduğunu belirterek, "Bu soruşturma, İstanbul Barosu Genel Kurulu'na ve ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale, savunmaya ve barolara karşı da bir gözdağı niteliğindedir" dedi.

İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Avukat Hakları Grubu'nun başkan adayı Osman Korkut Kanadoğlu hakkında başlatılan soruşturmaya tepki gösterdi. Kocasakal, açıklamasında şunları kaydetti:

"Meslektaşımız Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun yanındayız. Baromuz genel kurulundaki konuşması sebebiyle Avukat Hakları Grubu'nun Başkan Adayı Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu hakkında soruşturma başlatılmış. Her ne kadar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının açıklamasında soruşturmanın hangi sözler hakkında olduğu belirtilmemekte ise de basına yansıyan haberlerde bunun meslektaşımızın yargısal uygulamalar hakkındaki eleştirileri ile ilgili olduğu ifade olunmakta. Bir kere hatırlatmak gerekir ki, meslektaşımızın konuşması Baro Genel Kurulunda yapılmış olmakla avukatlık faaliyeti içerisinde yer almaktadır, dolayısıyla 1136 sayılı Avukatlık Kanunu'nun 58 ve 59.maddeleri uyarınca Adalet Bakanlığının soruşturma iznine tabidir.

Öte yandan Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun konuşmasında suç oluşturan hiçbir husus bulunmamaktadır. Nitekim yargı ile ilgili sözleri de tamamen soyut ve genel eleştiri ve tespitlerden ibaret olup, bir matufiyet ve suç içermemektedir. Yargı dahil hukuk devletinde hiçbir kişi, makam, uygulama eleştiri hürriyetinin kapsamı dışında değildir ve olamaz.Bu sebeple İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması hukuki dayanaktan yoksundur.Soruşturma yetkisi keyfi ve hukuki dayanaktan yoksun şekilde kullanılamaz.

Dolayısıyla bu soruşturma,İstanbul Barosu Genel Kuruluna ve ifade özgürlüğüne yönelik bir müdahale, savunmaya ve Barolara karşı da bir gözdağı niteliğindedir ve kabul edilemez.Bu soruşturma dahi, özellikle yargısal süreçlerle ilgili eleştirileri doğrular niteliktedir. Dolayısıyla meslektaşımız Av. Prof. Dr. Osman Korkut Kanadoğlu'nun yanında olduğumu ve olduğumuzu, bu gibi hukuksuz ve keyfi uygulamalara karşı savunmayı savunmaya,tüm hukuksuzlukları not etmeye devam edeceğimizi herkesin bilmesinde yarar vardır."