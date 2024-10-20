İstanbul Barosu'nda Başkanlık Seçimi

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Haber-Kamera: Hakan KAYA

(İSTANBUL)- İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde başkan adayları da oylarını kullandı. 12 No'lu sandıkta oyunu kullanan yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç, "Bugün kullandığımız oy, gerek Cumhuriyet, üniter devlet, meslek ve meslektaşlarımız içindi. Tüm meslektaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum" dedi. Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı Prof Dr. İbrahim Kaboğlu da, "Hak, hukuk adalet" sloganları eşliğinde salona giriş yaptı.

Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 11 adayın yarıştığı İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda başkanlık seçiminde oy verme işlemi devam ediyor. Başkan adayları da birer birer sandık başına gelerek oylarını kullandı.

"Kullandığımız oy cumhuriyet, üniter devlet ve meslektaşlarımız içindi"

Yeniden aday olan İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç 12 No'lu sandıkta oyunu kullandı. Oyunu sandığa atan Saraç, "Bugün kullandığımız oy, gerek Cumhuriyet, üniter devlet, meslek ve meslektaşlarımız içindi. Tüm meslektaşlarımızı oy kullanmaya davet ediyorum." dedi.

Avukat Hakları Grubu'ndan Turgay Bilge 109 No'lu sandıkta oyunu kullandı. 'Bilge başkan' sloganları eşliğinde oyunu kullanan Bilge,"Arkadaşlar, bugün bu sandıklardan biz çıkacağız" dedi.

Değişim İçin Avukatlar Grubu'nun adayı Prof Dr. İbrahim Kaboğlu, "Hak, hukuk adalet" sloganları eşliğinde salona giriş yaptı. Kaboğlu, 20 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

İlke Çağdaş Avukatlar Grubu'ndan Ali Gürbüz, 20 No'lu sandıkta, İstanbul Milliyetçi Avukatlar Grubu'nun (İMAG) adayı Avukat Hakan Çatak 45 No'lu sandıkta, Avukatın Yükseliş Hareketi'nden Hasan Kılıç ise 34 No'lu sandıkta oyunu kullandı.

Oy verme işlemi 17.00'de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.