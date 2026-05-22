İstanbul Barosu'ndan CHP'ye Dayanışma Ziyareti

(İSTANBUL) İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, CHP'ye yönelik mutlak butlan kararının ardından CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulundu.

Ziyaretin ardından Baro'dan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul Barosu Başkanı Avukat Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri, hukukun üstünlüğünü savunma ve insan haklarını koruma görevinin gereği olarak, anayasal ve hukuki dayanağı bulunmayan bir mahkeme kararı ile demokrasinin temeli olan siyasal iktidarın el değiştirilmesinin yargı yoluyla engellenmesine hayır demek için CHP İstanbul İl Başkanlığı'na dayanışma ziyaretinde bulundu."

KABOĞLU: ANAYASAYI VE DEMOKRATİK DÜZENİ HUKUK YOLUYLA SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Baro Başkanımız ve Yönetim Kurulu üyelerimiz, CHP İl Başkanlığında İl Başkanı Özgür Çelik, parti yetkilileri ve belediye başkanları ile görüştü. Ziyarette konuşan Av. Kaboğlu, butlan kararının hukuken yok hükmünde olduğunu belirterek, ülkemizde demokrasiyi ortadan kaldırmaya çalışan her türlü uygulamaya karşı Anayasayı ve demokratik düzeni hukuk yoluyla savunmaya devam edeceğimizi vurguladı"