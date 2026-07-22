İstanbul Barosu'ndan Emsal Karar Açıklaması - Son Dakika
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İstanbul Barosu'ndan Emsal Karar Açıklaması

22.07.2026 16:06
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İstanbul Barosu, Valiliğin yasak kararının hukuka aykırı olduğunu belirtti ve yargı kararına çağrı yaptı.

(İSTANBUL) Saraçhane eylemleri sırasında İstanbul Valiliği'nin duyurduğu bir dizi yasağın hukuka aykırı olduğunun kesinleşmesinin ardından bir açıklama yapan İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, kararı emsal bir karar olarak niteledi. Kaboğlu, yasak kararının özellikle üniversite öğrencileri üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, çok sayıda öğrencinin derslerine devam edemediğini, sınavlarını kaçırdığını ve aileleriyle birlikte ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Söz konusu işlemler nedeniyle açılan davaların ve mağduriyetlerin halen sürdüğünü belirten Kaboğlu, yargı kararının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

İstanbul Barosu'nun, İstanbul Valiliği'nin 19 Mart 2025 tarihinde İstanbul genelinde dört gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklamasını yasaklayan kararına karşı açtığı davada önemli bir hukuki sonuç çıktı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi, söz konusu yasağı hukuka aykırı bularak iptal etmişti. İstanbul Valiliği'nin bu karara yaptığı istinaf başvurusu ise İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 10. İdari Dava Dairesi tarafından reddedildi. Böylece dört günlük eylem yasağını iptal eden karar kesinleşti.

KABOĞLU: "BU KARAR EMSAL NİTELİĞİ TAŞIYOR"

Kararı değerlendiren İstanbul Barosu Başkanı Av. Prof. Dr. İbrahim Ö. Kaboğlu, İstanbul Barosunun Anayasa ve Avukatlık Kanunu'ndan kaynaklanan görevleri doğrultusunda hukukun üstünlüğünü ve insan haklarını savunmaya devam ettiğini belirtti.

Kaboğlu, 19 Mart 2025'te ilan edilen genel yasak kararının ardından çok sayıda kişinin, özellikle de üniversite öğrencilerinin gözaltına alındığını, tutuklandığını ve haklarında davalar açıldığını hatırlatarak şunları söyledi:

"Bu anayasa ve hukuk dışı karara karşı açmış olduğumuz idari yargı davası kesinleşti. Karar iptal edildi. İlk derece mahkemesi tarafından verilen karar sonrasında Valiliğin yaptığı istinaf başvurusu da reddedildi. Böylece karar kesinleşti. Bu karar emsal nitelik taşıyan bir karardır"

YARGI KARARININ GEREĞİNİN YERİNE GETİRİLMESİ ÇAĞRISI YAPTI

Kaboğlu, yasak kararının özellikle üniversite öğrencileri üzerinde ağır sonuçlar doğurduğunu belirterek, çok sayıda öğrencinin derslerine devam edemediğini, sınavlarını kaçırdığını ve aileleriyle birlikte ciddi mağduriyet yaşadığını ifade etti. Söz konusu hukuka aykırı işlemler nedeniyle açılan davaların ve mağduriyetlerin halen sürdüğünü belirten Kaboğlu, yargı kararının gereğinin gecikmeksizin yerine getirilmesi çağrısında bulundu.

Anayasa'nın 138. maddesini hatırlatan Kaboğlu, savcılar, hakimler, üniversite yöneticileri ve kolluk makamlarının kesinleşen yargı kararına uygun hareket etmesi gerektiğini söyledi. Valilere ve kaymakamlara da çağrıda bulunan Kaboğlu, Anayasa'nın 11. maddesi uyarınca idarenin Anayasa'nın emredici hükümlerine uymak zorunda olduğunu vurgulayarak, temel hak ve özgürlükleri ortadan kaldıran benzer kararların bir daha alınmaması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Barosu'nun açtığı davada verilen ve kesinleşen bu kararın, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkına yönelik idari yasaklara ilişkin bundan sonraki yargı süreçleri açısından emsal oluşturması bekleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İstanbul Barosu'ndan Emsal Karar Açıklaması - Son Dakika

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