İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı
İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen kazada, iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere ambulanslarla götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Özgür EREN/İSTANBUL BASIN Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.
Kaynak: DHA