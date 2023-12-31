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İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı

İstanbul Bahçelievler'de meydana gelen kazada, iki kamyon ve bir otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar hastanelere ambulanslarla götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

İstanbul Basın Ekspres Yolu\'nda kaza: 4 yaralı
31.12.2023 - 09:39,
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Özgür EREN/İSTANBUL BASIN Ekspres Yolu Bahçelievler mevkiinde iki kamyon ve 1 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kazada iki kamyonda devrildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere götürüldü. Kaza nedeniyle bölgede trafik oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: İstanbul Basın Ekspres Yolu'nda kaza: 4 yaralı - Son Dakika
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