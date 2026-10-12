İstanbul Başsavcılığı gizli belgeleri paylaşanlar hakkında resen soruşturma başlattı

(İSTANBUL) - İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "fon soruşturması" kapsamında, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin sosyal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine, paylaşımı yapanlar hakkında resen soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "fon soruşturması" kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul, Merkezi Kayıt Kuruluşu, Bankalar Birliği ve ilgili diğer kurum ve kuruluşlara soruşturmanın aşamalarına uygun talimat ve müzekkereler gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, bazı sosyal medya platformları ve dijital mecralarda, soruşturmanın içeriğine ilişkin "gizli" ibareli belgelerin kamuoyuyla paylaşıldığının görüldüğü ifade edildi.

Başsavcılık, soruşturmanın gizliliğinin alenen ihlal edilmesinin Türk Ceza Kanunu'nun 285. maddesinde düzenlenen "soruşturmanın gizliliğini ihlal" suçu kapsamında değerlendirileceğini bildirdi. Açıklamada, "Bu paylaşımları yapanlar hakkında Başsavcılığımızca resen adli soruşturma işlemlerine başlanılmıştır" denildi.