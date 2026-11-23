SARIYER'de dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığının araştırıldığı belirtildi.