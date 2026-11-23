İstanbul Başsavcılığı, Sarıyer'de dişi aslan görülmesi üzerine re'sen soruşturma açtıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıyer Uskumruköy'de dün akşam dişi aslan görülmesi nedeniyle re'sen soruşturma açtı. Aslanın kime ait olduğu ve nereden kaçtığı soruşturma kapsamında araştırılıyor.
SARIYER'de dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Uskumruköy Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde dişi aslan görülmesine ilişkin re'sen soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, aslanın sahibinin kim olduğu ve nereden kaçtığının araştırıldığı belirtildi.
Kaynak: DHA
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