İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gezi için gittikleri Bolu Yedigöller bölgesinde mahsur kaldıktan sonra ulaşılan çocuklarla ilgili kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan sosyal medya hesabı sahipleri hakkında resen soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 27 Kasım'da Bolu'da meydana gelen kayıp öğrenci olayına ilişkin, bir kısım sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımların Cumhuriyet Başsavcılığınca tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili yürütülen süreç hakkında, kamuoyunu yanıltabilecek nitelikte gerçeğe aykırı bilgi ve iddialar paylaşan, arama kurtarma çalışmalarının sağlıklı yürütülmesini olumsuz etkileyebilecek içerikler yayımlayan, halkı tahrik ederek kamu düzenini bozabilecek nitelikte paylaşım ve yönlendirmelerde bulunan sosyal medya hesap sahipleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verildi.