İstanbul Beykoz\'da sağanak su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar yolda kaldı

İstanbul Beykoz'da sağanak su birikintilerine neden oldu, bazı araçlar yolda kaldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da bazı yollarda su birikintilerine neden oldu. Su biriken noktalarda araçlar güçlükle ilerlerken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Mert ORDU/ İSTANBUL, – BEYKOZ'da sabah saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı noktalarda biriken yağmur suları nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da etkisini gösteren sağanak, Beykoz'da da hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın şiddetini artırmasıyla birlikte bazı yollarda su birikintileri oluştu. Su biriken yollarda ilerlemeye çalışan araçlar güçlük yaşarken, bazı araçların yolda kaldığı görüldü.
Kaynak: DHA
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