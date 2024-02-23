İstanbul Beyoğlu\'nda Gasp Şüphelilerine Açılan Ateşte Genç Kızın Ölümüne Neden Olan Polis Memuru Hakkında 9 Yıl Hapis Cezası Talep Edildi

İstanbul Beyoğlu'nda gasp şüphelilerine açılan ateş sırasında 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılanan polis memuru hakkında 9 yıla kadar hapis cezası talep edildi.
İstanbul 45. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.D. ve taraf avukatları katıldı.
Duruşmada, olay anına ilişkin kamera kayıtları izlendi.
Söz verilen maktul Yıldız'ın ailesinin avukatı Adnan Harman, kamera kayıtlarında, olay yerinin aydınlık ve vatandaşların kullandığı yol olduğunun görüldüğünü söyledi.
Bu yerin meskun mahal olması ve sanığın tecrübesi nedeniyle mermilerin birine gelebileceğini düşünmesi gerektiğine dikkati çeken Harman, olayda olası kast unsurlarının gerçekleştiğini ve dosyanın ağır ceza mahkemesine gönderilmesini talep etti.
Duruşmada, esasa ilişkin görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, çok sayıda suçtan aranan iki şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine sanık polis memuru A.D. ile diğer polislerin harekete geçtiğini belirtti.
Sanık şüphelilerin arkasından 3 el ateş etti
Polis memurlarının gelmesiyle şüphelilerin kaçmaya başladıkları bildirilen mütalaada, sanığın zanlıların arkasından 3 el ateş ettiği anlatıldı. Mütalaada, bilirkişi ve Adli Tıp Kurumu raporuna göre, mermilerden birinin yerden sekip sırtına isabet ettiği Yıldız'ın ölümüne sebep olduğu kaydedildi.
Kamera kayıtlarına göre, sanığın kısa bir süre önce önünden geçen maktulü gördüğü belirtilen mütalaada, olay yerinin meskun mahal olduğu, çevre tenha olsa da sanığın ateş ederek başkalarını yaralayabileceğini öngörmesi gerektiği ifade edildi.
Sanığın deneyimli polis memuru olduğu, 3-4 metre mesafeden ateş ederek istemesi halinde kaçan şüphelileri vurabilecek konumda bulunduğu bildirilen mütalaada, sanığın kastının zanlıları vurmak değil durdurmak olduğu vurgulandı.
Mütalaada, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
Mütalaanın ardından söz verilen sanık polis, olay anında doğrudan atış yapmadığını, amacının birçok suçtan araması olan kişilerin yakalanması olduğunu söyledi.
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık ve avukatına mütalaaya karşı savunma yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.
İddianameden
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, "yağma" suçundan haklarında arama kararı bulunan 2 firari şüphelinin bulundukları adrese ilişkin emniyete gelen ihbar üzerine 11 Aralık 2022'de Beyoğlu'nda sanık polis memuru A.D. ile 4 polisin harekete geçtiği belirtildi.
Olay yerine ulaşan polislerin kaçan şüphelilere ateş açtığı sırada 18 yaşındaki Zuhal Ebrar Yıldız'ın da aynı yerden yaya olarak geçtiği kaydedilen iddianamede, A.D'nin şüphelilerin arkasından yere doğru 3 el ateş açtığı, mermilerden birinin yerden sekip Yıldız'ın sırtına isabet ederek ölümüne sebep olduğu anlatıldı.
İddianamede, sanık polis memuru A.D'nin "bilinçli taksirle ölüme neden olmak" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.
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