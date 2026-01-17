Hasta Bitkilere Bahçe Market'te Doktor Muayenesi

(İSTANBUL)- İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ "Bitki Doktoru" projesiyle, İstanbullulara bitkileri için ücretsiz sağlık kontrolü ve danışmanlık hizmeti sunuyor. Projenin ilk uygulaması, 21 Ocak Çarşamba günü saat 13.00–16.00 arasında Alibeyköy Bahçe Market'te gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ, şehir yaşamında bitki bakımına yönelik farkındalığı artırmak, doğru bilgilendirme ile bitki kayıplarını azaltmak ve çevre bilincini güçlendirmek amacıyla "Bitki Doktoru" projesini hayata geçirdi. Etkinlik kapsamında bitkiseverler, ev ve bahçe bitkilerini Alibeyköy Bahçe Market'e getirerek, uzman personele bitkilerin bakımı, yetiştirilmesi ve hastalıklarıyla ilgili sorular yöneltebilecek. Alanında uzman personel, bitkilerin mevcut durumunu inceleyerek doğru bakım yöntemleri ve tedavi süreçleri hakkında bilgilendirme yapacak.

Katılım için başvuru şartı aranmıyor

Uygulama her çarşamba günü düzenli olarak devam edecek. Lokasyonlar, web sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurulacak. 21 Ocak Çarşamba günü saat 13.00-16.00 arasında gerçekleştirilecek etkinlikten sonraki etkinlikler, sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki farklı Bahçe Market noktasında gerçekleştirilecek. Sabah seansı 10.00–12.00, öğleden sonra seansı ise 13.00–16.00 saatleri arasında yapılacak. Etkinliklere katılım için başvuru şartı aranmayacak. Hizmetten yararlanmak isteyen vatandaşlara danışmanlık ücretsiz ve yüz yüze olarak verilecek.