30 Ağustos\'ta Boğaz\'da 15 Gemilik Zafer Korteji

30 AĞUSTOS Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda kortej gerçekleştirildi. Kortejde yer alan TCG Oruçreis gemisi vatandaşların ziyaretine açıldı.

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 104'üncü yıl dönümü kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı 15 gemiyle İstanbul Boğazı'nda geçiş gerçekleştirildi. Rumeli Feneri'nden hareket eden gemiler, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün altından geçerek Beşiktaş istikametine ilerledi. Kız Kulesi önünden geçen gemiler, Boğaz geçişini tamamladı.

TCG ORUÇREİS ZİYARETE AÇILDI

Kortejde TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG Heybeliada, TCG Büyükada, TCG Salihreis, TCG Turgutreis, TCG Giresun, TCG Burgazada, TCG Dolunay, TCG Doğanay, TCG Tufan, TCG Amasra, TCG Alemdar ve TCG Akın yer aldı. Ayrıca 30 gemiyle 30 liman ziyareti gerçekleştirildi. Bu kapsamda Dolmabahçe açıklarında bulunan TCG Oruçreis, vatandaşların ziyaretine açıldı.

'SABAH 07.00'DE UYANIP BURAYA GELDİK'

Zeytinburnu'ndan geldiğini belirten Ali Yeşildağ, "Zeytinburnu'ndan geliyorum. Oruçreis gemisini görmek için sabah 07.00'de uyanıp buraya geldik. Daha önce de askeri gemilere gitmiştim. Bu alanda ilgim var. O yüzden devletimiz de bu imkanı sağladığı için buraları gezmeye geliyoruz. Gemi kortejine yetişemedim ama Vatan Caddesi'ndeki yürüyüşe gittim. Oradan geldim buraya. Buradan da 18.00'deki SOLOTÜRK gösterisine gideceğim. 30 Ağustos bizim tarihimiz için hem Malazgirt hem de Kurtuluş Savaşı dolayısıyla çok önemli bir gün. Bu günün böyle kutlanması da beni çok mutlu etti. Çok onure oldum" dedi.

"DENİZCİLİK OKUYAN BİR ÖĞRENCİ İÇİN ÇOK DAHA KEYİFLİYDİ"

Maltepe'den gelen Efe Mustafa Akten, "Denizlik İşletmeleri Yönetimi 3'üncü sınıf öğrencisiyim. Bugün TCG Oruçreis gemisini görmek için Maltepe'den buraya geldim. Sabah 09.30'dan beri bekliyoruz. Günün anlam ve önemine ithafen çok gurur verici anlar yaşadık. Sabah güzel bir kortej oldu. 15 gemiyle bir boğaz geçişi oldu. Güzeldi, hele de bir denizcilik okuyan bir öğrenci için çok daha keyifliydi. Müthiş gurur verici bir andı. Generallerimize, Oramirallerimize teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

'ÇOCUKLARIMI ALDIM, ZİYARETE GELDİM'

Ümraniye'den çocuklarıyla birlikte gelen Selvihan Akkuş, "Çok gururluyum ama bir yandan da üzgünüm. Atatürk'ü ve bütün askerleri sevgiyle saygıyla anıyorum. Her seferinde izlediğimde gözlerim doluyor, tüylerim diken diken hala. Ümraniye'den geldik. Çocuklarımı aldım ziyarete geldim. Bu duyguyu yaşatmak için özellikle. Gururluyuz, sevgiyle saygıyla anıyoruz" ifadelerini kullandı.

'ÇOK GURUR VERİCİ BİR GÜN'

Ünal Akkuş, "30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlamak için oğlumla beraber geldim. Bu duyguyu yaşasın istedik. Beraber askeri gemiye gideceğiz. Gemideki asker abileri tecrübelerini yansıtacaklar. İnşallah o da ileride bir asker olur. Gemi kortejine yetişemedik, izleyemedik. Ama gemiye gidip ziyaret edeceğiz. Çok gurur verici bir gün. Bütün askerlerimize başarılar" dedi.