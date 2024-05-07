İstanbul Boğazı\'nda Gemi Kazası: Gemi Trafiği Kapatıldı

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(İSTANBUL) - İstanbul'da kuru yük gemisinin karaya oturması nedeniyle İstanbul Boğazı çift yönlü olarak gemi trafiğine kapatıldı. Gemiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna'dan Mısır'a seyir halindeyken İstanbul Haydarpaşa Mendireği önlerinde makine arızası nedeniyle 229 metre boyundaki yük gemisinin karaya oturduğu kaydedildi.

Açıklamada, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörlerin, can kurtarma botlarının ve balık adamların hızla olay yerine yönlendirildiği belirtilerek, İstanbul Boğazı'nın gemi trafiğinin çift yönlü ve geçici olarak askıya alındığı bildirildi.