İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle gemi trafiği çift yönlü askıya alındı.
Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle İstanbul Boğazı'nda transit gemi trafiği geçici olarak çift yönlü askıya alındı.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?