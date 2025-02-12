İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

(İSTANBUL) - İstanbul Boğazı gemi trafiği saat 03.10'dan itibaren askıya alındı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı olan Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 03.10'dan itibaren çift yönlü olarak askıya alındığı bildirildi.
İstanbul'un kuzeybatısı'nda yerel kuvvetli yağış ve sis beklendiği kaydedildi.
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