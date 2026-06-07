İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Askıya Alındı

İSTANBUL Boğazı'nda gemi trafiği saat 11.00 sıralarında çift yönlü askıya alındı. Duyuru Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinden yapılan duyuruda, İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin saat 11.00 sıralarında çift yönlü askıya alındığı açıklandı. Gemi trafiğinin, Türkiye Yelken Federasyonu tarafından düzenlenen '41. Yıl Amiral Kupası Yarışı' nedeniyle askıya alındığı öğrenildi.
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