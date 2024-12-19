İstanbul Boğazı'nda, olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerinde askıya alınan gemi trafiği normale döndü.
Sabah saatlerinde kentte etkili olan olumsuz hava koşulları Boğaz'daki gemi trafiğini etkiledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünce kısıtlı görüş (sis) nedeniyle sabah çift yönlü askıya alınan İstanbul Boğazı'ndaki trafik saat 13.30'dan itibaren yeniden açıldı.
Boğaz'daki gemi trafiği böylece normale döndü.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafiği Normale Döndü - Son Dakika
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