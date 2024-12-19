İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Sis Sebebiyle Askıya Alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Sis Sebebiyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı\'nda Gemi Trafigi Sis Sebebiyle Askıya Alındı

İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle gemi trafiği her iki yönde geçici olarak durduruldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bu önlemin alındığı belirtiliyor.

19.12.2024 08:27  Güncelleme: 09:32
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İstanbul Boğazı'nda oluşan sis nedeniyle gemi trafiği çift yönde ve geçici olarak askıya alındı.

İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinden itibaren sis etkili olmaya başladı. Sis nedeniyle boğazda görüş mesafesi düştü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İstanbul ve Çanakkale Boğazı gemi trafiğinin kısıtlı görüş (sis) nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındığı duyuruldu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Sis Sebebiyle Askıya Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: İstanbul Boğazı'nda Gemi Trafigi Sis Sebebiyle Askıya Alındı - Son Dakika
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