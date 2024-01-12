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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı

İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan Princess Ayana isimli kuru yük gemisi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından kurtarıldı. Gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda Türkeli Demir Sahasına demirletildi.

İstanbul Boğazı\'nda makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı
12.01.2024 - 09:55,  Güncelleme: 10:01
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İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yapan kuru yük gemisi kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Princess Ayana" isimli 100 metre boyundaki kuru yük gemisinin İzmit'ten Romanya'ya seyir halindeyken İstanbul Boğazı kuzey girişinde makine arızası yaptığı belirtildi.

Açıklamada, geminin İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinasyonunda, kılavuz kaptan ve Kurtarma-18 römorkörü refakatinde Türkeli Demir Sahasına demirletildiği kaydedildi.

Kaynak: AA
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