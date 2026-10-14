İstanbul Boğazı'nda yağmur suyu Sarıyer ve Beykoz kıyılarını kahverengiye çevirdi

İstanbul Boğazı'nda yağmur suyu Sarıyer ve Beykoz kıyılarını kahverengiye çevirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul'da dün akşam saatlerinden bu yana aralıklarla süren yağış, Boğaz'ın Sarıyer ve Beykoz kıyılarında denizi kahverengiye çevirdi. Yağmurla taşınan çamurlu suyun denize karıştığı görünüm kıyıdan iç kesimlere doğru yayılırken AA ekibi tarafından görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nın Sarıyer ve Beykoz'daki kıyı kesimleri, yağışın ardından kahverengiye döndü.
İstanbul'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan ve aralıklarla devam eden yağışın ardından Boğaz'ın bazı kıyı kesimlerinde deniz yüzeyinin rengi değişti.
Sağanağın ardından yağmur sularıyla taşınan çamurlu suyun denize karışması sonucu Boğaz'ın Sarıyer ve Beykoz kıyılarında kahverengi görünüm oluştu. Kıyı boyunca etkili olan kahverengi görünüm, denizin iç kesimlerine doğru yayıldı.
Deniz yüzeyindeki kahverengi görünüm, AA ekibi tarafından görüntülendi.
Kaynak: AA
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