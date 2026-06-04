İSTANBUL Boğazı'nda deniz suyu renginin turkuaza bürünmesiyle birlikte Yavuz Sultan Selim Köprüsü altında yunuslar havadan görüntülendi.
İstanbul Boğazı'nda deniz suyu renginin turkuaza dönüşmesiyle Yavuz Sultan Selim Köprüsü çevresinde yunuslar görüldü. Köprü altında sürü halinde ilerleyen yunuslar, turkuaz suların yüzeyinde adeta dans etti. Su üstüne atlayarak birbirleriyle yarışan yunuslar, görsel şölen sundu. Yunuslar havadan görüntülendi.
Son Dakika › Güncel › İstanbul Boğazı'nda Yunus Şöleni - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?