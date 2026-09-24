İstanbul Boğazı\'nda yunus sürüsü Kıyı Emniyeti gemisinin önünde görsel şölen sundu

İstanbul Boğazı'nda yunus sürüsü Kıyı Emniyeti gemisinin önünde görsel şölen sunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul Boğazı'nda sabah saatlerinde Beşiktaş Arnavutköy çevresinde görülen yunuslar, Kıyı Emniyeti gemisinin önünde uzun süre ilerledi. Sahildekiler yunusların boğazdaki hareketlerini ilgiyle izlerken, sürü Anadolu Yakası kıyısına yakın gözden kayboldu.
İSTANBUL Boğazı'nda sabah saatlerinde görülen yunusları sahilde bulunanlar ilgiyle izledi. Bir süre gemilerin önünde peşi sıra üzen yunuslar daha sonra gözden kaybaoldu.
İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş Arnavutköy çevresinde görülen yunuslar görsel şölen oluşturdu. Boğazda sabah saatlerinde görülen yunuslar Kıyı Emniyeti gemisinin önünde uzun süre ilerledi. Bu sırada sahilde bulunanlar yunusların boğazdaki hareketlerini ilgiyle izledi. Zaman zaman su üstünden atlayarak yüzen yunuslar birbirleriyle yarıştı. Gemilerin önünde yüzerek geçen yunus sürüsü Anadolu Yakası kıyısına yakın oldukları sırada gözden kayboldu.
Kaynak: DHA
Sizin düşünceleriniz neler ?