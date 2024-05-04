İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı - Son Dakika
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı\'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı

İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü olarak askıya alındı. Yarışlar yarın da devam edecek.

04.05.2024 10:51
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İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği, yat yarışları nedeniyle sabah saatlerinden itibaren çift yönlü askıya alındı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Türkiye Yelken Federasyonu Başkanlığının koordinatörlüğünde BAUISC İlkbahar Trofesi 4. Etap Boğaz ve Şamandıra Yarışı düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, yarışlar nedeniyle İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiğinin saat 08.40'tan itibaren çift yönlü askıya alındığı bildirildi.

İstanbul Boğazı'nda yarın da yat yarışları gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği yat yarışları nedeniyle askıya alındı - Son Dakika

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