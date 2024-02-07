İstanbul Boğazı\'nda demir atan geminin hasar verdiği kabloların onarımı devam ediyor

Yılmaz OKUR/İSYANBUL, İSTANBUL Boğazı'ndan 21 Ocak'taki geçişi sırasında demir atan PERİA isimli geminin hasar verdiği deniz altındaki kabloların onarım çalışmaları devam ediyor.
21 Ocak Pazar günü Rusya'dan İzmir'e giden Liberya bayraklı Peria isimli yakıt tankeri, İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında bilinmeyen bir nedenle demir atmış, gemi Kıyı Emniyeti römorkörlerinin çalışmaları sonucu güvenli alana çekilmişti. Geminin attığı demir çapalarının "Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarına zarar verdiği ortaya çıkmıştı.
Liberya bayraklı 250 metre uzunluğundaki PERİA isimli yakıt tankerinin İstanbul Boğazı'ndan geçişi sırasında demir atması sonucu çapalarının takılarak zarar verdiği, ulusal ve uluslararası ses, data ve internet trafiğini taşıyan Büyükdere - İğneada arasındaki "Kafos denizaltı Fiber Optik Kablo Sistemi" kablolarının onarım çalışmaları devam ediyor. Antonıo Meuccı isimli kablo tamir gemisi tarafından başlatılan onarım çalışmaları sürüyor. Çalışmalar sırasında' Antonıo Meuccı' isimli gemiye Kıyı Emniyeti römorkörleri eşlik ederken, İstanbul Boğazı gemi trafiği kontrollü olarak sağlanıyor.
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