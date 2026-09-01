İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi\'nde yeni adli yıl töreni, dosya sayılarındaki artış ve 575 hakimle açıldı

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde yeni adli yılın açılışı dolayısıyla tören düzenlendi.

Adliyenin atrium alanında düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Hazar Turan Alim, yargının sadece dosyaları karara bağlayan mekanik bir aygıt olmadığını, aksine toplumsal yaşamın kritik alanlarında ölçüyü koruyan ve bireylerdeki düzen duygusunu yeniden üreten bir güç olduğunu ifade etti.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesinin İstanbul'un hukuki yükünü göğüsleyen ve derece mahkemeleri ile Yargıtay arasında köprü işlevi gören istinaf kanadının en kritik kalesi olduğunu belirten Alim, "Mahkememiz, bu sorumluluk bilinciyle yoğun iş yüküyle kararlılıkla mücadele eden ve tüm Türkiye'nin istinaf yargılaması anlamındaki yükünün yaklaşık dörtte birini tek başına karşılayan bir konuma sahiptir. 1 Ocak 2025-1 Eylül 2025 tarihleri arasında hukuk dairelerimize toplam 108 bin 546 dosya gelmişken, bu yıl aynı dönem içerisinde gelen dosya sayısı 125 bin 427'ye ulaşmıştır. Aynı dönemler kıyaslandığında ceza dairelerimize geçen yıl 110 bin 605 dosya gelirken, bu yıl bu sayı 114 bin 791'e yükselmiştir. 2026-2027 adli yılı itibarıyla hukuk dairesi sayımız 71'e, ceza dairesi sayımız 42'ye yükselmiş, daire başkanı ve hakimlerimizin toplam sayısı ise 575'e ulaşmıştır." dedi.

Alim, adalete olan güvenin, bir toplumun huzurunun ve devletin bekasının en sağlam temeli olduğunu vurgulayarak, bu temeli güçlü tutmanın ise yargı camiasının tüm unsurlarının ve adliyenin her bir çalışanının ortak sorumluluğu olduğunu dile getirdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Metin Sarıhan ise tüm çalışanlara yeni adli yılda sağlık, huzur ve kolaylıklar dileyerek, özverili çalışmaların adalet hizmetinin kalitesine ve vatandaşların adalete duyduğu güvene katkı sağlaması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından emekliye ayrılan hakim ve savcılara, plaket, hediye ve çiçek takdim edildi.

Törene, daire başkanları, üyeler, savcılar ve adliye personeli katıldı.